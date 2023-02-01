陳秀熙提健康照護解封指數 台灣可逐步鬆綁口罩

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中提出新的健康照護解封指數，為了要達解封標準，必須逐步鬆綁一些措施，包括口罩令及隔離檢疫的調整。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊透過直播，分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情與科學研究發展。

中央流行疫情指揮中心預計2月2日召開記者會，公布室內口罩鬆綁措施。陳秀熙今天也透過「健康照護解封指數」的分析，考慮流行再生狀態和醫療量能，認為台灣要達到解封標準，須逐步鬆綁口罩令。

陳秀熙指出，上述指數有兩個重要因素，一是要使中重症降低、住院人數減少，存活率也跟著升高；另一個重點是，要鬆綁一些防疫措施，讓自然感染保護形成，同樣也能使照護能量上升。

陳秀熙表示，台灣在疫情大流行時，健康照護解封指數非常高（約8到9間），但許多人感染形成免疫保護網後，一度在民國111年9月、10月達到標準（低於1），但後續又有兩波流行，導致指數升高。目前因耶誕節、元旦群聚之後，造成稍微的醫療能量負擔，尚未低於標準（約為2）。

為了要低於標準，陳秀熙認為台灣須鬆綁一些措施，世界各國都在調整口罩令和隔離檢疫，讓各行各業的人力回到正常線上，特別是醫療人力。

陳秀熙認為，台灣目前受自然感染及疫苗保護，群體免疫保護力約為54%，可開始逐漸解除室內口罩令，但某些特定場所以及特定族群除外。

研究團隊也分析，台灣從受到Omicron的BA.5病毒株感染，慢慢轉變成受到BA.2.75影響，未來則將面對BQ.1的入侵，預測台灣的流行將變成小波的「類地方流行」，對中重症率不會造成太大的影響。