公共出借權計畫邁入第三年 2月1日起開放登記

文化部與教育部自109年起合作試辦公共出借權計畫，以國立公共資訊圖書館及國立台灣圖書館為試辦場域，針對111年1月至12月整年度的圖書借閱情形，將開放創作者及出版者自即日起起分階段線上登記申請補償酬金，鼓勵符合登記資格的創作者及出版者踴躍登記。

教育部表示，歷經兩年統計，試辦2館開放符合登記範圍的書目合計約10萬餘種，110年度累計借閱逾54萬冊次，審核通過登記共有1萬1365筆書目，111年共發放92間出版社及1183位創作者補償酬金計29萬9235元。

教育部說，111年度借閱次數達71萬次以上，本年度登記申請補償酬金作業將以111年度試辦館統計借閱次數為計算基準，自即日起分兩階段開放出版者及創作者登記。

教育部表示，適用登記的著作範圍包含創作者需為本國人、依我國法令設立登記、立案的法人或民間團體以國家語言或外語創作，且在台灣出版、具ISBN的紙本圖書。

另，補償酬金發放對象為創作者及出版者，每本書每借閱一次即可核發補償酬金新台幣3元，補償酬金分配比率為創作者70%、出版者30%。試辦階段以國立台灣圖書館及國立公共資訊圖書館的年度借閱次數作為計算基準。

教育部說，補償酬金的發放採事後登記制，由試辦圖書館統計公告前一年度圖書借閱次數後，再由符合資格者於公告期限內進行線上登記申請發放補償酬金。首場說明會預計今年2月16日在新北市立圖書館辦理。