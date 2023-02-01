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中研院與台電簽署減碳及綠能MOU 首推「去碳燃氫」應用

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院與台電簽署減碳及綠能MOU。圖／中研院提供
中研院與台電簽署減碳及綠能MOU。圖／中研院提供

台灣邁向2050淨零排放目標，需要儘速開發穩定、安全的無碳電力來源。中研院今天發布新聞稿表示，中研院與台灣電力股份有限公司今日簽署減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄，雙方將在減碳及綠能領域進行技術合作，盼能加速推動國家零碳電力的進程。

中研院院長廖俊智表示，因應2050淨零排放的國家目標，中研院於去年11月發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略的重中之重，因此也迅速開展五大創新淨零科技，包含：去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽能電池及生質碳匯。本次與台電首要的合作項目即是去碳燃氫發電應用，希望透過研發端連結應用端，加速技術的落地實踐，幫助我國儘速提升零碳電力的占比。

台灣電力公司代理董事長曾文生則指出，在我國邁向淨零排放目標的路徑上，台電必須扮演關鍵的角色。除了積極推動再生能源來逐步調整供電結構之外，如何將相對穩定的化石燃料發電去碳化是一大技術研發課題，也是台電要積極面對的挑戰。

曾文生表示，很高興中研院發展去碳燃氫技術已有初步進展，台電多年來整合電廠系統累積的經驗，是去碳燃氫技術得以落地實用的最佳助力。希望藉由簽署備忘錄，共同努力，讓這個重要的技術項目大幅縮短開發時程。

零碳電力創新科技需要即時投入研發與及時落地實踐，雙方將密集啟動人員交流及技術資訊交換。中研院表示，首先啟動去碳燃氫技術應用於天然氣混氫甚至將來的全氫發電；未來也將陸續在地熱發電、海洋能發電等綠能技術，進行交流與分享。中研院盼與台電攜手合作，加速推動國家零碳電力的研發，促成臺灣早日實現淨零碳排的目標。

台電 減碳

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