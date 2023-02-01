季節性情緒失調易暴食 3種方式協助度過不穩危機

冬末春初、季節交替時節容易發生「季節性情緒失調」，出現情緒與精神狀態紊亂，並可能有暴食行為。大千醫療社團法人南勢醫院營養師陳妍臻表示，想要避免暴食，可藉由改變飲食行為、選擇心情愉悅的食物、保持固定生理時鐘等3種方式，度過季節性情緒失調危機。

陳妍臻表示，季節交替時節，由於陽光照射量改變，人體不適應日照時間變化，容易使新陳代謝、血清素和多巴胺等神經傳導物質失衡，導致情緒與精神狀態紊亂及 出現暴食。

改變飲食行為最重要的就是學習正念飲食。可先學習分辨是肚子餓還是自己想吃，從了解自己的角度出發，找出想吃的原因；其次要懂得感謝食物，每樣食物都得來不易，在享用前要心存感激；吃食物時要細嚼慢嚥，每口咬20至30下，感受每口食物的色香味及口感，享受吃食物的過程。用餐完後要散步消化，避免吃飽後立即躺下。

她說，由於血清素可使心情愉悅，製造血清素的材料就是色胺酸，因此選擇心情愉悅的食物，可從富含色胺酸的蛋白質食物著手，幫助穩定分泌血清素，讓心情更平穩及愉悅。

建議的食物包括，秋刀魚或鮭魚等富含油脂的魚類，含有EPA、DHA的天然魚油，可幫助活化腦細胞，減緩憂鬱情緒；酪梨營養密度高，是優質油脂來源，牛奶富含鈣質及蛋白質，因此結合兩者而成的酪梨牛奶，能增加飽腹感，也能使心情愉悅。

杏仁、腰果、核桃等堅果種子類食物，除富含色胺酸，還能提供維生素B群，讓精神變好、活力充沛；巧克力也是富含色胺酸的食物，但必須選擇黑巧克力，才能獲取可可脂的好處，促進新陳代謝，同時黑巧克力富含鎂，可幫助入睡。