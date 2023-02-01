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今年竟是「黑兔年」 專家籲5生肖這天「躲春」避厄

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2月4日是「立春」，正式告別虎年迎兔年，但民俗專家廖大乙提醒，兔、雞、鼠、馬、龍者要「躲春」避厄。記者賴香珊／攝影
2月4日是「立春」，正式告別虎年迎兔年，但民俗專家廖大乙提醒，兔、雞、鼠、馬、龍者要「躲春」避厄。記者賴香珊／攝影

2月4日是「立春」，正式告別虎年迎兔年，但民俗專家廖大乙說，今年是閏二月的癸卯年，有2個「立春」，又逢「水兔（亦稱黑兔）」當值，是特殊的「黑兔雙春閏二月」，提醒屬兔、雞、鼠、馬、龍者「立春」這天要「躲春」多忍讓避厄。

廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，民俗上「立春」才是新的1年開始，因此本周六（4日）才真的告別壬寅虎年，只是，癸卯兔年不像多數拜年時會說的金兔年，根據五行原則，今年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，實際上是「黑兔年」。

此外，今年是閏二月的癸卯年，在這個「黑兔年」中，有2個「立春」分別落在農曆正月14日和農曆12月25日，也讓今年形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，提醒正沖太歲肖兔、雞者，偏沖肖鼠、馬者及小偏沖肖龍者當心，記得要「躲春」。

廖大乙說，正偏沖太歲的兔、雞、鼠、馬、龍者在「黑兔雙春閏二月」，較易感到做事不順心、身心健康不適，且因一年有2個「立春」，容易有爛桃花，因此今年宜保守，少投資、少逞口舌之快，多留意自身和家人的健康，感情也要謹慎。

尤其是「立春」這天，新舊太歲交接，磁場較混亂，犯太歲的5生肖最好要「躲春」避厄，當日須注意做事謹慎，待人接物也要低調，多忍讓且謹言慎行，絕不口出惡言，沒必要不出遠門、不探病，也不要有「人與人連結」的性行為，

廖大乙也建議，立春當天盡量穿戴紅色系衣物，或搭配紅色項鍊飾品，讓自己身上有些紅色元素，以招喜氣。另，平日多布施，布施並非指捐款、添香油錢，多關心親友、幫助別人、與人為善、走正途等都是布施，有利消災解厄，招來吉運。

立春 兔年

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