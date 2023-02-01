武陵農場2月瘋賞櫻！中市府推APP購票、預約賞櫻專車
武陵櫻花季將於7日至28日登場，武陵農場屆時將於周邊施車輛管制；中市交通局建議民眾，可搭乘「梨山－武陵農場」專車賞櫻，除現場排隊購票外，也可透過「TBS台北轉運站」APP預約賞櫻專車，多加利用大眾運輸前往。
武陵櫻花季每年吸引大批民眾上山賞櫻，為維持周圍交通秩序，武陵農場將實施車輛管制，除已獲農場核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入。
交通局長葉昭甫建議民眾，可於豐原或東勢搭乘865臨公車前往梨山、次日再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。
葉昭甫指出，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止。
葉昭甫也提到，中市交通局也與客運業者合作，民眾另可透過「TBS台北轉運站」APP，預購賞櫻專車車票及武陵農場門票。
交通局提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至「豐原客運官網」 ( http://www.fybus.com.tw )查詢，交通管制措施也可至公路總局專頁( https://reurl.cc/jRZjLD )查詢。
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