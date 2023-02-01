零碳飛行夢！ 阿聯酋以100%永續航空燃料執飛示範航班

淨零排碳話題正夯，航空業界也吹起零碳的永續運輸風。阿聯酋航空今宣佈，成功完成首架以100%永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）作為動力的示範航班；該航班由波音777-300ER執飛，其中一具引擎完全採用100%永續航空燃料，由機長Fali Vajifdar與Khalid Nasser Akram擔任駕駛，自杜拜國際機場出發，成功於杜拜海岸線上空飛行超過一小時。

阿聯酋航空表示，目前，所有飛機皆能使用永續航空燃料，但須與傳統航空燃油混合，最大混合限制為50%。

阿聯酋航空這次的示範航班，為中東及北非地區首架以100% SAF作為動力的航班，希望能拋磚引玉，提升永續航空燃料於航空產業的使用，以減少碳排放。該示範航班配置GE90引擎，其中一具引擎採用100% SAF，另一具則使用傳統航空燃油；此次飛行將有助改善未來以永續航空燃料進行示範航班的規畫，也將提供未來100% SAF航班認證標準的參考。

阿聯酋航空與奇異航太、波音、漢威聯合、納斯特及維仁特合作，經過多次的化學及物理燃料特性測量及實驗，研發出與傳統航空燃油特性相近的調和比例。此次提煉的18噸SAF由Neste的HEFA-SPK燃料（hydro processed esters and fatty acids and synthetic paraffinic kerosene）及Virent提供的加氫脫氧芳香煤油（hydro deoxygenated synthetic aromatic kerosene, HDO-SAK）製成。

阿聯酋航空營運長Adel Al Redha表示，這次飛行是阿聯酋航空非常重要的里程碑，也是我們面對減少碳足跡這項巨大挑戰所邁出的一大步。我們希望以此具紀念意義的示範航班，擴展SAF的供應鏈、提高SAF的可取得性與使用率；最重要的是，讓更多產業在未來能夠以合理價格取得SAF。

阿聯酋航空致力於支持可最大限度減少二氧化碳排放量的措施，並在燃料效率、節能及整體營運中獲得很大的進展與進步。目前，阿聯酋航空已實施全面的燃油效率計劃，在營運狀況許可的情況下，積極調查與施行可減少不必要的燃油燃燒與排放的方法。