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水保局公布 土石流潛勢溪增2條 大規模崩塌潛勢區增7處

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
去年受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困。圖／交通部提供
去年受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困。圖／交通部提供

農委會水保局公開更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區；全台土石流潛勢溪流新增2條，共1731條；大規模崩塌潛勢區新增7處、為43處，並檢討更新雨量警戒基準值等災害潛勢資料，提供防救災相關單位，進行各項防災整備及疏散避難參考。

根據水保局統計顯示，112年全台土石流潛勢溪流，計新增2條，共計1731條，分布於17縣(市)、159鄉(鎮、市、區)、690村(里)。大規模崩塌潛勢區，計新增7處，共計43處，分布於12縣(市)、29鄉(鎮、市、區)、36村(里)。　

水保局防災中心主任鍾啟榮表示，水保局每年針對當年的災害狀況，以及地方政府提報，進行現勘後，再召開多次討論會議、專家會議，進行土石流潛勢溪流和大規模崩塌區域的警示調整，這些警戒區域主要是當土石流發生時，會衝擊範圍內住戶。

鍾啟榮表示，土石流潛勢溪流新增2條，位置在高雄六龜、花蓮卓溪鄉；大規模崩塌潛勢區域增加7處，包括新北汐止、苗栗泰安、南投鹿谷、嘉義竹崎、高雄六龜、台東金峰鄉、花蓮富里；這些區域監測達警戒值，就會發布警示，而相關資料已公開於土石流防災資訊網，方便各級政府與民眾能即時查詢，以了解全台各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊。

他說，每年，也會依照當年的監測資料，以及現勘情況檢討更新雨量警戒基準值；假設原本某條溪流有效累積雨量達500毫米，水保局會發紅黃土石流警戒，但這溪流這幾年大型災害比較少，警戒值就會往上調整；但若是去年918地震、震度六級以上區域，警戒值就會往下調降；發警戒是為了降低災害風險，也因此會依照各地區域特性，或者歷史的災害紀錄以及地震影響，更新調高或調低。

鍾啟榮表示，去年花東地震頻繁，這些區域的雨量警戒值就會往下調降，而去年宜蘭地區也有發生短期強降雨，在當下也會有機動調降雨量警戒值的機制，比如一時間雨下很大，若原本警戒值設定雨量為500毫米，在應變過程中，也會機動調整為400毫米，提前預警協助民眾避災。

土石流 雨量 崩塌

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