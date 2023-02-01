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把握今天好天氣 明起3段式變天 一張圖看未來降雨趨勢

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，未來這幾天都是短波型態的天氣，明天清晨開始，受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部將有些降雨。圖／氣象局提供
氣象局表示，未來這幾天都是短波型態的天氣，明天清晨開始，受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部將有些降雨。圖／氣象局提供

把握今天好天氣！氣象局表示，未來幾天都是短波型態的天氣，明天清晨開始，受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部將有些降雨，直到後天、周五才緩解；不過周六開始，又有一波東北季風，再加上華南雲雨區東移，水氣較多，降雨範圍廣，中部以北、東半部地區都可能降雨。

氣象局表示，今天還是穩定的天氣型態，北部高溫25、26度，中部25至28度，南部部分地區甚至上看30度。

不過氣象局也提到，明天清晨開始，受到東北季風影響，不僅風勢明顯增強，迎風面的桃園以北、東半部也有些降雨，竹苗地區、中部、南部則是雲量稍微增多，但還是維持多雲到晴的天氣。

氣象局表示，該波東北季風到周五將稍微減弱一點，不過降雨型態仍是以桃園以北、東半部地區為主。

氣象局表示，周六清晨開始，又有一波東北季風，再加上華南雲雨區東移，所以水氣較多，降雨範圍也較廣，中部以北、東半部地區都可能降雨，南部地區則是雲量偏多，不過降雨到了周日又會稍微趨緩；下周一、二則又有一波東北季風，降雨情況仍待觀察。

溫度方面，氣象局表示，未來幾天，受到東北季風影響，迎風面的北台灣整天濕涼，高溫約17至19度，中部明天約24、25度，南台灣溫度也會略降一兩度，不過感受上並不明顯。

氣象局表示，未來幾天，受到東北季風影響，迎風面的北台灣整天濕涼，高溫約17至19度。圖／氣象局提供
氣象局表示，未來幾天，受到東北季風影響，迎風面的北台灣整天濕涼，高溫約17至19度。圖／氣象局提供

東北季風 氣象局

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