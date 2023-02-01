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7歲男童遊印度頭歪眼斜流口水 醫師找到「中邪」原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
7歲男童在台中就診時，示範出國時突然全身抽搐、眼睛上吊、頭歪眼斜的舉動。圖／醫師施勝桓提供
7歲男童在台中就診時，示範出國時突然全身抽搐、眼睛上吊、頭歪眼斜的舉動。圖／醫師施勝桓提供

台中市一名7歲男童今年過年前與家人到印度旅遊，突然全身抽搐、眼睛上吊、頭歪眼斜、流口水，狀似中邪，緊急在當地就醫後緩解，男童返國後，家人不放心，帶向診所醫師施勝桓求診，查出原來男童是吃了備用的止吐藥Primperan，出現副作用椎體外症候群所致。

家屬表示，男童出國前，媽媽準備的備用藥中，包含常用的止吐藥primperan，男童剛到印度因為水土不服而狂吐，完全吃不下，吃了primperan一個小時後，突然眼睛上吊、頭歪眼斜等怪異舉動，在印度診所也不清楚病因，打了藥才緩解，家人擔心是腦神經病變或者是中邪，返國後立即向施勝桓求診。

施勝桓研判，這名男童應該是吃了止吐藥以後誘發椎體外症候群，所謂的椎體外症候群就是有一些止吐藥會阻斷多巴胺的傳導，導致身體的運動系統受到干擾，而出怪異的動作，發作時，患者神志清醒，不會嘴唇發黑或呼吸喘，沒有立即的生命危險。

施勝桓說明，會引起椎體外症候群最常見的就是止吐藥primperan跟novamine，近幾年為了避免椎體外症候群的發生，止吐藥大部分都會建議使用mosapride。

施勝桓建議，若不慎吃了傳統的止吐藥引起椎體外症候群，不必過度驚慌，只要施打解藥通常很快的就迅速緩解，或等體內止吐藥的成分代謝完以後也就會自然恢復，有這種特殊體質的患者，就醫時要記得告知醫師，開藥的時候避免用到會誘發椎體外症候群的藥物，以免再次發作。

7歲男童在台中就診時，示範出國時突然全身抽搐、眼睛上吊、頭歪眼斜的舉動。圖／醫師施勝桓提供
7歲男童在台中就診時，示範出國時突然全身抽搐、眼睛上吊、頭歪眼斜的舉動。圖／醫師施勝桓提供

印度 患者

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