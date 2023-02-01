收納女王也認家裡亂！專家：這三點讓你亂得聰明

知名的收納女王近藤麻理惠，上週坦承在成為三寶媽後，有點放棄整理，引起不少人驚呼。其實，她的改變頗有道理。英國牛津大學訪問學者哈福特早研究指出，生活中維持適度的亂，與凌亂的辦公桌，都是聰明人的展現。專家更分析，如果你能在這3種任務上刻意「不整理」，開工後人生與工作會更好，創造力也更強。

在Netflix開設專屬節目，全球知名的斷捨離女王近藤麻里惠，最近接受《華盛頓郵報》專訪時竟坦承，自己在生了第三個小孩以後，有點放棄整理，讓家裡顯得比以前亂。消息一出，竟有不少人為之歡呼，認定這是「2023年開春最療癒新聞」。

原來，每天都要維持家中井然有序，又無雜物，已讓許多人感到壓力大；同時，真的得無時無刻做整理，人生才會出現魔法般的改變嗎？並不。早在此之前，英國牛津大學訪問學者哈福特（Tim Harford）耗費5年研究許多精英的生活模式，反擊認為，生活中維持適度的亂，會帶來更高創造力！沒在整理的辦公桌，還常是聰明人的展現。

賈伯斯、祖克柏與諾貝爾科學家，都愛亂

據哈福特的著作《亂，但是更好（Messy: The Power of Disorder to Transform Our Lives） 》裡，就指證歷歷。例如，左右全球科技發展的美國麻省理工學院（MIT），有個20號館，裡面亂到不行，卻被視為是創造力的殿堂。因為，這裡可是帶領美國打贏第二次世界大戰的關鍵地！制敵機先的單天線雷達，就在此發明，也曾先後孕育出九位獲得諾貝爾獎的頂尖學者。

另外，若你悉心查看一些名人的辦公照，會發現物理大師愛因斯坦、蘋果創辦人賈伯斯、臉書創辦人祖克柏都有一個共同點：混亂的辦公桌。愛因斯坦更曾對書桌整理顯得輕蔑，他表示，如果混亂的書桌代表心智混亂，那空白的書桌又能看出這個人的心智有什麼厲害？

美國明尼蘇達大學調查則指出，擁有凌亂辦公桌的人，通常有較高的創造力，也比較容易冒出新點子。相較之下，隨時維持書桌整潔的人，通常較有紀律，卻較難願意挑戰新事物，跨出舒適圈。

哈福特則觀察發現，熱愛維持桌面整潔的人，有時反而會對無謂的文件清理與歸檔上癮，忽略工作的目的是創造，不是整理。

做到這三點，你的亂，其實才聰明

那麼，不整理的人生魔法，如何讓你的生活與工作變得更好？哈福特指出，若符合以下三點，你的亂，其實才聰明。

1. 接受隨機衝撞

不需要每件事都按照計畫來，反而更有創造力。怎麼說？有無回想過你以前寫出好文章或發想點子，常常是偶然間聊天或散步，靈光一現的結果。你應該做的，是創造更多靈光一現的時刻，並把乍現的創意留存，而不是規定自己九點一到就要坐在桌前苦思。

像是美國知名編舞家夏普，為了激發靈感，她為每一個工作計畫準備了一個箱子，把隨手記錄的紙條、表演節目單、書、雜誌文章等東西統統丟進去。萬一有天，某項工作卡住，很簡單，就是把箱子的東西一樣一樣翻找出來看。好像是百寶箱一般，總能給她啟發，也因此讓她在超忙碌的行程中，還能擠出時間完成三本書。

如果你擔心夏普的紙箱模式太占空間，也可以每次看到某篇網文不錯，或臨時想到點子，就寫封email給自己，主旨註明靈感筆記或其他偏好名字。之後有困惑時，再善用信件搜尋，找回這些email，就會發現自己原來有這麼多好寶藏。

2. 事先計畫可以，別抓太緊，沒計畫也還行

許多喜歡整理東西的人，也習慣把每天行程都先排好，但真的較有執行力？心理學家柯深邦（DanielKirschenbaum）、韓福瑞（LauraHumphrey）與馬立特（SheldonMalett）曾招募了一群大學部的學生進行實驗。他們為這些學生設計了一個短期課程，以增進其讀書效率。

學生隨機分成三組，第一組是沒有特別做規劃的控制組，第二組「每月計畫組」的學生，必須擬定目標和訂立長達一個月的讀書計畫，而第三組「每日計畫組」的學生則必須每日訂立目標和計畫。

猜猜哪一組表現得最好？每日計畫組，你錯了，這一組的成效竟然是最糟；效果最好的則是月計畫，控制組居中，連當初研究人員都對成果很驚訝。

但當他們深入研究每日計畫組的學生，就發現問題所在，原來計畫訂太緊，常常會無法應付突如其來的事件，比如一次小感冒、需要待在家裡等修水管的工人上門、朋友突然打電話，就會讓原來規劃打亂。而每天都被打亂後，會很容易讓人深感挫折，最後放棄。

但是，如果你訂立的是長期計畫，甚至沒有計畫，時間的運作都會比較有彈性，就能設法彌補，也更有成就感。

3. 多工隨興嘗試，比專注一項工作更好

哈福特認為，許多人強調要一直去嘗試同一件事，以為這叫做有毅力，卻常徒勞無功，實際上換一個任務來做，不但可以喘口氣，再回頭看舊任務，還會發現一切海闊天空，找到新解方。

他觀察許多精英人士都習慣多工模式，反而愈做愈有創意。為什麼？原來這些人習慣在多種工作所形成的網絡穿梭，利用一項工作的心得來面對另一項工作的挑戰，或者融合兩種毫不相關的工作。那就像是農田的輪耕法，要輪流種植新作物，或短暫休耕，土壤才會保持養分，我們的心靈也是。

所以，開工以後，先別急著收拾辦公桌或把自己的行程排滿滿。而當你嘗試一件新任務始終沒頭緒，不如先擱下，做做其他事情。跟主管說，再好的田也需要休耕。這些做法，最終會使你更有創造力。

（本文出自2023.1.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）