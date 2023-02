收納女王也認家裡亂！專家：這三點讓你亂得聰明

知名的收納女王近藤麻理惠,上週坦承在成為三寶媽後,有點放棄整理,引起不少人驚呼。其實,她的改變頗有道理。英國牛津大學訪問學者哈福特早研究指出,生活中維持適度的亂,與凌亂的辦公桌,都是聰明人的展現。專家更分析,如果你能在這3種任務上刻意「不整理」,開工後人生與工作會更好,創造力也更強。

在Netflix開設專屬節目,全球知名的斷捨離女王近藤麻里惠,最近接受《華盛頓郵報》專訪時竟坦承,自己在生了第三個小孩以後,有點放棄整理,讓家裡顯得比以前亂。消息一出,竟有不少人為之歡呼,認定這是「2023年開春最療癒新聞」。

原來,每天都要維持家中井然有序,又無雜物,已讓許多人感到壓力大;同時,真的得無時無刻做整理,人生才會出現魔法般的改變嗎?並不。早在此之前,英國牛津大學訪問學者哈福特(Tim Harford)耗費5年研究許多精英的生活模式,反擊認為,生活中維持適度的亂,會帶來更高創造力!沒在整理的辦公桌,還常是聰明人的展現。

賈伯斯、祖克柏與諾貝爾科學家,都愛亂

據哈福特的著作《亂,但是更好(Messy: The Power of Disorder to Transform Our Lives) 》裡,就指證歷歷。例如,左右全球科技發展的美國麻省理工學院(MIT),有個20號館,裡面亂到不行,卻被視為是創造力的殿堂。因為,這裡可是帶領美國打贏第二次世界大戰的關鍵地!制敵機先的單天線雷達,就在此發明,也曾先後孕育出九位獲得諾貝爾獎的頂尖學者。

另外,若你悉心查看一些名人的辦公照,會發現物理大師愛因斯坦、蘋果創辦人賈伯斯、臉書創辦人祖克柏都有一個共同點:混亂的辦公桌。愛因斯坦更曾對書桌整理顯得輕蔑,他表示,如果混亂的書桌代表心智混亂,那空白的書桌又能看出這個人的心智有什麼厲害?

美國明尼蘇達大學調查則指出,擁有凌亂辦公桌的人,通常有較高的創造力,也比較容易冒出新點子。相較之下,隨時維持書桌整潔的人,通常較有紀律,卻較難願意挑戰新事物,跨出舒適圈。

哈福特則觀察發現,熱愛維持桌面整潔的人,有時反而會對無謂的文件清理與歸檔上癮,忽略工作的目的是創造,不是整理。

做到這三點,你的亂,其實才聰明

那麼,不整理的人生魔法,如何讓你的生活與工作變得更好?哈福特指出,若符合以下三點,你的亂,其實才聰明。

1. 接受隨機衝撞

不需要每件事都按照計畫來,反而更有創造力。怎麼說?有無回想過你以前寫出好文章或發想點子,常常是偶然間聊天或散步,靈光一現的結果。你應該做的,是創造更多靈光一現的時刻,並把乍現的創意留存,而不是規定自己九點一到就要坐在桌前苦思。

像是美國知名編舞家夏普,為了激發靈感,她為每一個工作計畫準備了一個箱子,把隨手記錄的紙條、表演節目單、書、雜誌文章等東西統統丟進去。萬一有天,某項工作卡住,很簡單,就是把箱子的東西一樣一樣翻找出來看。好像是百寶箱一般,總能給她啟發,也因此讓她在超忙碌的行程中,還能擠出時間完成三本書。

如果你擔心夏普的紙箱模式太占空間,也可以每次看到某篇網文不錯,或臨時想到點子,就寫封email給自己,主旨註明靈感筆記或其他偏好名字。之後有困惑時,再善用信件搜尋,找回這些email,就會發現自己原來有這麼多好寶藏。

2. 事先計畫可以,別抓太緊,沒計畫也還行

許多喜歡整理東西的人,也習慣把每天行程都先排好,但真的較有執行力?心理學家柯深邦(DanielKirschenbaum)、韓福瑞(LauraHumphrey)與馬立特(SheldonMalett)曾招募了一群大學部的學生進行實驗。他們為這些學生設計了一個短期課程,以增進其讀書效率。

學生隨機分成三組,第一組是沒有特別做規劃的控制組,第二組「每月計畫組」的學生,必須擬定目標和訂立長達一個月的讀書計畫,而第三組「每日計畫組」的學生則必須每日訂立目標和計畫。

猜猜哪一組表現得最好?每日計畫組,你錯了,這一組的成效竟然是最糟;效果最好的則是月計畫,控制組居中,連當初研究人員都對成果很驚訝。

但當他們深入研究每日計畫組的學生,就發現問題所在,原來計畫訂太緊,常常會無法應付突如其來的事件,比如一次小感冒、需要待在家裡等修水管的工人上門、朋友突然打電話,就會讓原來規劃打亂。而每天都被打亂後,會很容易讓人深感挫折,最後放棄。

但是,如果你訂立的是長期計畫,甚至沒有計畫,時間的運作都會比較有彈性,就能設法彌補,也更有成就感。

3. 多工隨興嘗試,比專注一項工作更好

哈福特認為,許多人強調要一直去嘗試同一件事,以為這叫做有毅力,卻常徒勞無功,實際上換一個任務來做,不但可以喘口氣,再回頭看舊任務,還會發現一切海闊天空,找到新解方。

他觀察許多精英人士都習慣多工模式,反而愈做愈有創意。為什麼?原來這些人習慣在多種工作所形成的網絡穿梭,利用一項工作的心得來面對另一項工作的挑戰,或者融合兩種毫不相關的工作。那就像是農田的輪耕法,要輪流種植新作物,或短暫休耕,土壤才會保持養分,我們的心靈也是。

所以,開工以後,先別急著收拾辦公桌或把自己的行程排滿滿。而當你嘗試一件新任務始終沒頭緒,不如先擱下,做做其他事情。跟主管說,再好的田也需要休耕。這些做法,最終會使你更有創造力。

(本文出自2023.1.31《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)