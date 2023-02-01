雙寶媽診後突告白「LINE置頂你」 已婚醫嚇壞：別害我睡公園

真情告白？兒科醫師徐嘉賢在臉書上發文，透露有位雙寶媽長期都會帶兄妹來看診，但前幾天卻突然吐出一句，「你是我在LINE裡面置頂的第二個男人！」讓他當場嚇壞，驚呼自己差點就要睡公園了，而結局曝光後也掀起討論。

徐嘉賢醫師昨（31）日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」上發文，提到前幾天有一位媽媽帶著兩兄妹來看診，他觀察到這位平時一打二動作幹練、口齒清晰的雙寶媽，自從他開業以來，時不時就會帶著兩位孩子來診所報到，一下過敏、一下呼吸道融合病毒、一下腸胃炎等，讓他印象相當深刻。

徐嘉賢醫師發現，這次看完診後，這位媽媽欲言又止，後來才一手抱著孩子，一邊吐出真心話，「醫生，你知道嗎？你是我…除了我先生以外，你是我在LINE裡面置頂的第二個男人！」徐嘉賢醫師當下簡直嚇壞了，完全不知道應該回答什麼。

好險，這位媽媽及時解釋了，「因為你的診所太難掛號，而且我也要隨時留意看診進度，所以就乾脆把你的官方LINE置頂在最上面，比較方便」，本身已婚的徐嘉賢醫師才鬆了一口氣。然而，他在貼文的最後逗趣寫道，「這位媽媽置頂的立意良善，但請不要害我睡公園，最近外面冷得很」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我是爸爸，但我也把徐醫師置頂了XD」、「我跟這位媽媽一樣，置頂的男性除了先生以外就是徐醫師了」、「老公不用置頂，但醫生很需要」、「那我可以說，醫生您是除了孩子的爸之外，我交談最多的男人」、「徐醫師也是我LINE的置頂，您的診跟搶演唱會門票一樣難」、「置頂+1，而且是唯一的置頂，連老公都沒有」。