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女患者抗拒到院洗腎病情惡化 醫院教她改用腹膜透析才轉好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，患者可以依生活型態選擇適合自己的透析治療方式。圖／長安醫院提供
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，患者可以依生活型態選擇適合自己的透析治療方式。圖／長安醫院提供

1名50歲女性因糖尿病需洗腎，但門診追蹤都是斷斷續續，還讓病情因而惡化，後來經醫師解說，讓她以自己在家使用腹膜透析方式取代到院血液透析，3次就很快學會自己操作，再回診時表示生活已不太受影響，並能妥善控制病情。

長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，患者因糖尿病多年未規則追蹤，半年前就知道快洗腎了，但是不想面對，因身體狀況不佳才來就醫，並安排住院治療。患者原先拒絕透析，藥物治療改善也有限，經討論後考量工作及生活型態，選擇腹膜透析。

她說，洗腎的正式名稱是「腎臟替代療法」在腎臟功能不足以負擔身體所需時，毒素會累積在身上，造成身體不適，所以需要利用機器設備來替代壞掉的腎臟代謝身體廢物。很多患者都會怕一洗就會洗一輩子，一直撐著反而使病況更嚴重。事實上，洗腎是因為身體需要這個治療來幫忙，而不是為了洗而洗，不需要時當然可以停止洗腎。

楊雅斐說，血液透析就是人們常說的「洗腎」，利用透析液過濾血液中的毒素，需在手臂或前胸建立長期透析導管，通常需一周到院3次、每次4小時。另一種是腹膜透析，俗稱「洗肚子」也就是用肚子內的腹膜過濾毒素；病患需在腹部植入透析導管，可在家自行操作或利用機器夜間透析，生活和飲食相對自由，這兩種透析治療皆有健保給付。

她說，隨著醫療技術不斷進步，患者可以依生活型態選擇適合自己的透析治療方式，該院也擴增透析室，為民眾提供良好的照護。

洗腎 患者 血液透析

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