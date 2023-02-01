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春雨不來嘉義水情吃緊 仁義潭蘭潭蓄水跌破5成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影

新春上班，入冬至今枯水期長，未見春雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭、蘭潭水庫，今天合計有效蓄水量1436萬噸，蓄水率42.14％，跌破5成，經濟部旱災緊急應變小組已將嘉義水情轉為水情提醒綠燈，為未雨綢繆，今天起南區水資局與水公司增加調撥台南曾文烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源支援。

南區水資源局說，嘉義縣市民生及工業用水，每天需求大約29萬噸，今天起供水來源，台南支援9萬噸，雲林支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串連出水10至11萬噸。嘉義地區用水主要由雲林縣湖山水庫支援10萬噸、並提升曾文-烏山頭系統支援水量，全力降低蘭潭仁義潭水庫出水量，穩定嘉義地區枯水期用水。

以往此時水庫蓄水率充足，去年無颱風帶來雨量，高溫少雨，供應嘉南主要水源的曾文水庫，蓄水率低於3成，水情提前吃緊，為避免2座水庫水量加速遞減，由雲林湖山水庫跨區支援原水，一期作嘉義及台南白河採取灌區內停灌的節水措施。

新春期間，民眾到番路鄉仁義潭水庫壩堤休閒散步，看到多處沙洲小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降，憂心旱災缺水；水公司第五區管理處說，目前從雲林、台南調撥支援供水，可正常供水到6月，水情燈號綠燈未採限水措施，呼籲民眾節約用水。水利署將水情燈號分為以下5種：藍燈（正常）、綠燈（水情提醒）、黃燈（減壓供水）、橘燈（減量供水）、紅燈（分區供水或定點供水）。

仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫多處沙洲浮小島浮現，出水口、水位、水量明顯下降。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 嘉義 雲林

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