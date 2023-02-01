上任第一件事是逛書展 文化部長史哲購「蔣介石」等書

台北國際書展昨於台北世貿中心一館開幕。文化部長史哲昨第一天上任，甫完成交接儀式，便火速趕到台北國際書展參加開幕式。他致詞時幽默表示，如果以出版來講，他應該是剛出印刷廠、熱騰騰上通路的書，「第一天在通路上和大家見面」。他拜託大家秉持文字閱讀出版的精神，「請不要看到封面就決定好壞」。總統蔡英文出席開幕典禮，卻未依循往例逛書展買書，而是致詞後便離開。她很羨慕有時間和自由來逛書展的人，「有時間唸完一本書的人，那都是幸福的人。」

今年書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題國為波蘭。蔡英文表示，今年書展邀請多達卅二國，逾兩百位國際出版人、作家、版權人共襄盛舉。波蘭有壯闊的歷史，孕育出非常多優秀的作家。而台灣和波蘭共享自由民主的價值，這幾年也持續深化交流，她相信透過書展，「我們將能夠更深入的認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。」

波蘭副首相暨文化部長Piotr Glinski透過預錄影片致詞。他表示，文化是增進國家間相互了解的絕佳工具，很高興能在台北國際書展上介紹波蘭文學，不但有助於加強彼此文化交流，也是展示波蘭多元出版的絕佳機會。波蘭辦事處處長高澤叡表示，在俄烏戰爭陰影下，中、東歐文化在台北書展匯集，更具意義。

史哲表示，匆促之下接下部長之職，前一晚忐忑到睡不著覺。但他拿起台灣文學館和時報一起出版的「出版島讀」，看到書中文字便安然入睡：「字是思想的化身，當文字經由編輯出版，能凝聚同志，建立社群，也能撼動既有結構。」作者是書寫的首要者、創始者，「但是出版把這本書推向世界而讓他產生力量。」他認為，文字、閱讀讓我們沉澱、寧靜進而思辨、思考真正所需要的事情，這正符合他就任文化部長的首要施政目標，期盼「透過壯大台灣的內容，進而建立我們的文化自信」。

史哲表示，在蔡總統的領導下，台灣這幾年每年都以3.7億元的預算支持出版。他希望能夠整合教育部體系的所有的圖書館，做為出版界的第一桶金，並調整國際輸出的策略、促成漫畫等。