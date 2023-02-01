學術殿堂也可以很時尚！中研院書展化身百貨公司

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮國寶展「寫盡繁華‒晚明文化人王世貞與他的志業」正在故宮北院展出，台北國際書展的故宮攤位則將「寫盡繁華」中的珍稀展品如王羲之「快雪時晴帖」、黃庭堅「花氣薰人帖」融入展場，讓民眾逛展時彷彿闖進名畫名帖之中。記者陳宛茜／攝影
故宮國寶展「寫盡繁華‒晚明文化人王世貞與他的志業」正在故宮北院展出，台北國際書展的故宮攤位則將「寫盡繁華」中的珍稀展品如王羲之「快雪時晴帖」、黃庭堅「花氣薰人帖」融入展場，讓民眾逛展時彷彿闖進名畫名帖之中。記者陳宛茜／攝影

走進台北國際書展的中研院攤位，書架上坐著一位穿著時髦的假人模特兒，令人眼睛一亮。2023台北國際書展昨天開幕，歷經三年疫情，今年參展書展的出版單位累積三年能量，就連政府展場都展現豐沛創意。身為台灣最高知識殿堂的中研院，便發揮創意將展場打造為「知識百貨公司」，設計閃耀星空的「主題櫥窗」、展示植物標本的「飾品櫃」，用百貨公司的櫥窗展現中研院近年重要研究成果，讓學術殿堂變身知識百貨櫥窗，就連提袋都洋溢時尚感。而從二樓往下看，中研院展場彷彿化身乾隆收藏藝品的「多寶格」，呈現中西融合、古今交錯的設計趣味。

中研院今年書展主題為「歡迎光臨，學術百貨店」，策展靈感來自早期歐洲收藏家的「奇品收藏室」、清代宮廷的「多寶格」，展場設計則參考十九世紀中葉出現的百貨公司。中研院副院長黃進興表示，今年中研院書展策展以「知識櫥窗」為概念，展售近三千五百冊中研院專書、推出十四場專書及科普講座。中研院近史所副所長連玲玲曾發表「打造消費天堂 : 百貨公司與近代上海城市文化」，今天下午便將以百貨公司為題舉辦講座。

故宮國寶展「寫盡繁華‒晚明文化人王世貞與他的志業」此刻正在北院展出，書展的故宮攤位則將「寫盡繁華」中的國寶展品如王羲之「快雪時晴帖」、黃庭堅「花氣薰人帖」融入展場，讓民眾逛展時彷彿闖進名畫名帖之中。國立公共資訊圖書館的展位直接設計成一本打開的大書，簡潔而大氣。國資圖表示，展場設計象徵「一本沒有頁數的書」，不需透過先後頁數次序來看，觀眾以各種方式掀開細閱，無論從哪一區進入皆有不同觸動。

文學書區中，洪範、爾雅、文訊、紀州庵聯合攤位「因為文學的緣故」，推出「每個人心中都有一本西西」特展，邀請民眾透過手稿及手作小物追憶去年辭世的香港作家西西。特展中展出西西親手縫製的兩隻可愛布熊，和其代表作「縫熊誌」相互呼應。

從二樓往下看，台北國際書展中研院展場彷彿化身乾隆收藏藝品的「多寶格」，呈現中西融合、古今交錯的設計趣味。記者陳宛茜／攝影
從二樓往下看，台北國際書展中研院展場彷彿化身乾隆收藏藝品的「多寶格」，呈現中西融合、古今交錯的設計趣味。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，文學書區擺設香港作家西西生前親手縫製的布熊。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，文學書區擺設香港作家西西生前親手縫製的布熊。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，中央研究院以創意將展場打造為知識百貨公司，包括星空觀測「主題櫥窗」、植物標本「飾品櫃」，創意展現中研院近年重要研究成果。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，中央研究院以創意將展場打造為知識百貨公司，包括星空觀測「主題櫥窗」、植物標本「飾品櫃」，創意展現中研院近年重要研究成果。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，一掃疫情陰霾，一開幕便湧進大量人潮。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，一掃疫情陰霾，一開幕便湧進大量人潮。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，國資圖以Fantasy_Library_文字的力量_書寫的重量為主題參展。圖／國資圖提供
2023年台北國際書展31日開幕，國資圖以Fantasy_Library_文字的力量_書寫的重量為主題參展。圖／國資圖提供
2023年台北國際書展31日開幕，中央研究院以創意將展場打造為知識百貨公司，包括星空觀測「主題櫥窗」、植物標本「飾品櫃」，創意展現中研院近年重要研究成果。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，中央研究院以創意將展場打造為知識百貨公司，包括星空觀測「主題櫥窗」、植物標本「飾品櫃」，創意展現中研院近年重要研究成果。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，印刻出版社將攤位排出INK三字，簡潔有創意。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展31日開幕，印刻出版社將攤位排出INK三字，簡潔有創意。記者陳宛茜／攝影

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