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連2摃！大樂透頭獎下期上看1.2億 春節大紅包剩32組待送出

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
今晚大樂透頭獎摃龜，明晚頭獎上看1.2億元。圖／聯合報系資料照片
今晚大樂透頭獎摃龜，明晚頭獎上看1.2億元。圖／聯合報系資料照片

台灣彩券公司今（31）日表示，今晚開獎的第17期大樂透頭獎未開出，已連續2期摃龜，下期（1日）預估銷售1.8至2億元，頭獎上看1.2億元；至於加碼360組春節紅包，僅剩最後32組，彩迷可把握機會。

本期大樂透中獎號碼「01、26、33、36、40、42」，特別號「37」，頭獎未開出，獎金累入下期，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得百萬元獎項。

本期9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為「01、03、05、08、12、20、25、33、42」，今晚共開出24組，總中獎注數為29注，其中22組為單注中獎，可獨得百萬獎金，1組為2注均分，可各得50萬元獎金，1組為5注均分，可各得20萬元獎金。

台彩表示，截至本期為止，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出328組，僅剩最後32組，次期(1日)將繼續加開大紅包獎項。

大樂透 紅包 春節 頭獎

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