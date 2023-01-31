我們結婚了！苦熬四年 跨國同性伴侶辦理結婚登記

過年前夕1月19日，行政院長前院長蘇貞昌拍板透過函釋解套跨國同婚。今日伴盟陪同兩對台灣及馬來西亞伴侶赴信義戶政事務所辦理結婚登記。在伴盟秘書長簡至潔、及伴盟律師團召集人、律師許秀雯的祝福下，兩對當事人小昕與斯翔、以及喬納森與漢克已順利完成結婚登記。

簡至潔表示，經過近四年等待，跨國同婚累積五個勝訴判決、及四個有利的訴願決定後，感謝蘇院長在年前拍板，以函釋解套跨國同婚。簡至潔表示，期許新內閣繼續加緊配套 18 個仍須境外面談國家的登記程序，不要讓當事人繼續焦急等待，以及持續研議開放兩岸同婚。

許秀雯解釋，內政部這次發函到各地戶政解套跨國同婚，所持的理由是依據「涉外民事法律適用法」第八條，該條文規定，若依據外國法適用結果違反我國公序良俗，則可以排除適用外國法。此見解伴盟自2017年就在座談中提出，並與行政單位溝通作法，然而行政系統中雖有人能理解，卻仍遭遇阻力，直到多年後的現在，多個高等行政法院判決與訴願決定均抱持同樣見解，司法院也多次發函內政部，終於讓內政部改弦易轍。

當事人小昕（台籍）與斯翔（馬來西亞籍）在記者會上交換定情對鐲，斯翔表示很高興終於能與伴侶結婚，兩人終於能夠安心在自己熟悉的土地上，合法地照顧彼此。斯翔也感性對小昕表示，很抱歉讓他比其他同性伴侶晚了三年才結婚，很感謝小昕等了三年後，仍願意選擇與自己結婚。

當事人喬納森（台籍）跟漢克（馬來西亞籍） 從 2017 年開始交往同居，至今將近 6 年。兩人表示在同婚專法通過之際，彼此開心卻無奈，原本以為要踏上漫長的官司長路，直到年前收到可以結婚的消息時非常驚喜開心。特別感謝在伴盟一路不懈的努力，以及政府對婚姻平權做出的決定。