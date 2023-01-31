台鐵公司最快9月登記 王國材親曝首任董事長人選條件

台鐵公司化進度持續推動中，交通部長王國材今下午受訪時表示，台鐵公司化預計會在3月把明年公司的預算概算算出來，5月中送到行政院，換句話說，3月就要搞定，9月公司登記，明年1月1日掛牌，目前整個過程還算順利。

王國材也提到，董事會預計6月成立，在這之前的兩個月，也就是4月，就會開始徵詢董事長、董事的人選，是不是要由經理人來出任，都在考慮之列。

王國材表示，期待新成立的台鐵公司，有些主管位置是招考的，包括資產開發、智慧化技術等，畢竟如果都是鐵路特考，都得要從基層做起，所以跳槽也很重要，希望可以比較彈性找到人才。

王國材認為，公司的組織轉型是一個機會，因為會先把債務清零、引進更多專長，也是提供一個機會，給大家來參與，看看這公司未來要怎麼樣。

王國材表示，最近因為公司化和台鐵企業工會協商，覺得工會許多很理性，也很有想法，例如在談北中南東營運時，原本的想法是希望將運物、工務、機務、電務等，都由分區營運中心負責，不過工會認為，維修如果可以維持一條鞭式的管理，會比較沒有跨區管理的問題，因此現在也在評估，是否要營運分區，但維修做些分離。

至於台鐵公司首任董事長人選條件為何？王國材表示，目前還在考慮中，如果一家公司有軌道營運人才，也有財務人才，有時候是互補，畢竟財務專長，就會對營收比較敏感，所以董座是否一定要是軌道、交通出身，這點還在思考中。

王國材表示，目前是還在說服工會的最後一哩路，等子法、組織架構都確定，再來思考董事長、總經理、董事等人選。