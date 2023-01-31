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不罷工了！中華快遞董事會拍板 每年固定加薪600元

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華快遞工會今下午先到交通部靜坐抗議，隨後又到中華快遞董事會外靜坐等候。圖／中華快遞工會提供
中華快遞工會今下午先到交通部靜坐抗議，隨後又到中華快遞董事會外靜坐等候。圖／中華快遞工會提供

不滿中華快遞公司未履行承諾，在賺錢的情況下，未按照前2年標準平均發放績效獎金，加薪制度承諾也跳票，中華快遞工會前年發起罷工投票，逾八成員工同意。為此，中華快遞今召開董事會，會中拍板定案確定績效獎金會補發到前兩年的平均，並儘量於二月底前發放，並已通過每年固定調薪600元。

中華快遞工會今下午先到交通部靜坐抗議，質疑中華快遞的董事會，包含郵政、華航席次已過半，即使交通部長王國材致電快遞工會理事長陳宏春，但快遞董事長薛門騫於協商時仍然沒辦法給予明確的答覆與承諾，而交通部也無法出面回應。

由於中華快遞下午召開董事會，工會代表隨後也改到董事會外靜坐等候。對於董事會的決議，工會強調，這個結果是公司把一直以來欠員工的還給員工，目前工會的訴求階段性達成，接下來勞資關係要穩定，公司就必須要有誠信，後續工會仍會持續跟公司協商，呼籲公司未來協商不要再拖延，交通部也不要再放任中華快遞董事會自作主張損害勞工權益。

交通部長王國材直言，覺得交通部過去這段時間，吵著要罷工的特別多，其中像是桃勤、長勤，薪水真的太低了，平均僅三萬至三萬五，但工作非常辛苦，所以自己對於地勤是比較同情的；快遞也一樣，薪水很低，僅兩萬六，在台北要養家活口，不到三萬蠻可憐的，所以有請董事會要好好溝通。

交通部長 王國材 中華快遞 罷工

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