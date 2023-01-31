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把握好天氣！開春首顆彗星2月1日報到 肉眼有機會看到

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
全球天文迷期待的C/2022 E3(ZTF)彗星將於明天抵達近地點，在此前後幾天，亮度也達到最高。圖／台北市立天文館提供
全球天文迷期待的C/2022 E3(ZTF)彗星將於明天抵達近地點，在此前後幾天，亮度也達到最高。圖／台北市立天文館提供

全球天文迷期待的C/2022 E3(ZTF)彗星將於明天抵達近地點，在此前後幾天，亮度也達到最高，不僅是雙筒望遠鏡即可觀賞的美麗星體，也可望成為今年最亮的彗星。台北市立天文館將於明晚7時30分起，於YouTube「台北天文館」頻道進行線上直播解說。

台北市立天文館表示，C/2022 E3(ZTF)彗星於去年3月即被發現，天文學家預估其亮度將達肉眼可見程度。今年1月12日通過近日點後，亮度如預期般逐漸升高，並被許多天文愛好者拍攝到。這顆彗星不僅有瀰散的彗髮、長長的彗尾，而且逆向彗尾也相當明顯，其彗髮獨特的綠色色調則是來自於彗星中的雙原子碳[C2]。

台北市立天文館建議，可於每日午夜前後，在較無光害的環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星來搜尋並觀賞這顆難得一見的彗星，它在望遠鏡中為呈現瀰散狀的亮點，與恆星明顯不同，很容易分辨。

台北市立天文館指出，C/2022 E3(ZTF)彗星的估計周期長達約五萬年，是來自太陽系遙遠的冰凍星體，它們在未出現彗髮、彗尾等特徵時與小行星非常類似，「半人馬小行星」即同時具備彗星與小行星的特徵。明天的直播中，除了介紹有關C/2022 E3 (ZTF)彗星外，還將由天文館的解說員和極深空計畫的兩位虛擬主播：埃穆亞及厄倫蒂兒，一起來探討彗星的相關問題與歷史事件。

氣象局表示，明天天氣大致和今天一樣，都是晴朗穩定，各地高溫比今天還要再更回升，其中北部、東半部高溫約23至25度，中南部則是26至28度，南台灣為29、30度，其中西半部日夜溫差大，台南以北清晨僅11至13度，換句話說，西半部溫差恐超過10度以上。

氣象局表示，明天僅花蓮、恆春半島會有一點飄雨，後天一早，約莫清晨5、6點，隨著東北季風降臨，桃園以北、基隆北海岸、大台北地區、花東等地，將斷續有雨。

台北天文館建議，可於每日午夜前後，在較無光害的環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星來搜尋並觀賞這顆難得一見的彗星。圖／台北市立天文館提供
台北天文館建議，可於每日午夜前後，在較無光害的環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星來搜尋並觀賞這顆難得一見的彗星。圖／台北市立天文館提供

彗星 天文館 氣象局

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