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嘉義基督教醫院推中醫助孕+保胎 皆健保給付

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院中醫部推中醫助孕、保胎療程，用中藥調理體質，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院中醫部推中醫助孕、保胎療程，用中藥調理體質，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供

現今生活壓力大、飲食不正常、晚婚趨勢，面臨不孕問題的夫妻愈來愈多，嘉義基督教醫院推結合中、西醫助孕，院方中醫部醫師謝明穎說，婦科檢查之後，搭配中醫的助孕、保胎療程，都有健保給付，用中醫調理體質，已協助多對夫妻成功生產，只不孕困擾夫妻們都可諮詢。

謝明穎表示，若求診的人年紀超過34歲，或嚴重經痛，通常會建議先至婦產科進行檢查，確定是否有子宮內膜異位症、子宮肌瘤或輸卵管阻塞，透過婦產科即時處理，不會浪費太多時間，另外，也會建議男性進行精液方面的檢查，夫妻共同努力找出不孕原因。

謝明穎說，「濟陰綱目」裡提到求子必知氤氳之時，所以中醫師進行助孕體質調理，會評估患者的基礎體溫及體質狀況，透過量基礎體溫、月經周期等資料，找出最適合同房的時間。

謝明穎指出，若基礎體溫沒有高溫期或高溫期不夠長，中醫師可由此推斷患者或許沒有排卵或黃體功能不足，進而透過滋腎陰、補腎陽的中藥來進行月經週期的調整；多囊卵巢的問題，則會使用去濕化痰的中藥，也可合併運用針灸來改善子宮及卵巢的功能，來達到促進排卵、改善骨盆腔循環的作用。

至於中醫保胎專案計畫，謝明穎說，若是屬於自然受孕但有先兆流產或易流產體質的準媽媽，可以至中醫門診進行保胎；進行人工生殖而懷孕的準媽媽們，只要在20周內，都可以配合中醫一起進行體質調理，來穩定內膜狀態，使胚胎能夠在良好的子宮環境內著床並成長。

嘉義基督教醫院中醫部醫師謝明穎，協助推中醫助孕、保胎療程，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院中醫部醫師謝明穎，協助推中醫助孕、保胎療程，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院中醫部醫師謝明穎（左），協助推中醫助孕、保胎療程，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院中醫部醫師謝明穎（左），協助推中醫助孕、保胎療程，都有健保給付。圖／嘉義基督教醫院提供

中醫 子宮

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