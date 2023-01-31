嘉義基督教醫院推中醫助孕+保胎 皆健保給付

現今生活壓力大、飲食不正常、晚婚趨勢，面臨不孕問題的夫妻愈來愈多，嘉義基督教醫院推結合中、西醫助孕，院方中醫部醫師謝明穎說，婦科檢查之後，搭配中醫的助孕、保胎療程，都有健保給付，用中醫調理體質，已協助多對夫妻成功生產，只不孕困擾夫妻們都可諮詢。

謝明穎表示，若求診的人年紀超過34歲，或嚴重經痛，通常會建議先至婦產科進行檢查，確定是否有子宮內膜異位症、子宮肌瘤或輸卵管阻塞，透過婦產科即時處理，不會浪費太多時間，另外，也會建議男性進行精液方面的檢查，夫妻共同努力找出不孕原因。

謝明穎說，「濟陰綱目」裡提到求子必知氤氳之時，所以中醫師進行助孕體質調理，會評估患者的基礎體溫及體質狀況，透過量基礎體溫、月經周期等資料，找出最適合同房的時間。

謝明穎指出，若基礎體溫沒有高溫期或高溫期不夠長，中醫師可由此推斷患者或許沒有排卵或黃體功能不足，進而透過滋腎陰、補腎陽的中藥來進行月經週期的調整；多囊卵巢的問題，則會使用去濕化痰的中藥，也可合併運用針灸來改善子宮及卵巢的功能，來達到促進排卵、改善骨盆腔循環的作用。