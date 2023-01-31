加速溫室氣體減量力道 汰換舊農機具也可抵換溫室氣體

為提供開發單位多元溫室氣體增量抵換措施，環保署發布「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」第4點，新增事業單位可從農業部門獲得抵換量來源，包含汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率省電增氧設備等，為邁向2050淨零，加速溫室氣體減量力道。

環保署表示，本月19日已修正發布「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，新增從農業部門及運輸部門取得溫室氣體抵換量來源。

根據條文，新增抵換來源項目包含農業部門燃煤或燃油設備改用生物質為燃料、汰換漁船舊集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備、汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率省電增氧設備等。

環保署環境衛生及毒物管理處副處長黃偉鳴表示，相關廢農、漁機具汰換，農委會已有系統處理。農機排碳量計算是依汰換使用5年的燃油農機並新購電動行農機所得的減量，且此計算出來的量已是「保守估計」，但預期整體達鞥的減碳效益，仍須再經農委會估算。

黃偉鳴表示，為達到2050淨零排放目標，經盤點後發現農業舊機具也是可以加強的項目，盼藉此增加抵換量來源，加速溫室氣體減量力道；環保署目前有「廢車回收一站通」網站，建立淘汰老舊汽、機車換購電動車的減碳效益媒合平台，迄今媒合數量超過2.4萬件，但暫時沒有計畫納入淘汰農、漁機具的項目。

環保署為加強新設溫室氣體排放源增量管理，2020年3月27發布本原則，在辦理環境影響評估審查時，要求「50公頃以上園區開發」、「工廠設立」及「天然氣以外之火力發電廠、汽電共生廠」等開發行為，需進行溫室氣體增量抵換，抵換比率每年至少10%，連續執行10年。

統計迄今，經開發單位承諾且通過環境影響評估審查的案件計有新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建、南部科學園區橋頭園區、台南園區三期、中埔、水上、新市產業園區等10案，預估營運期間每年最高抵換需求量達82萬噸二氧化碳當量。