限時15天！全聯信義區打造《光鑰未來》光影沉浸秀 即刻線上預約免費參觀

全聯福利中心響應「2023台灣燈會在台北」，特別攜手科技展演藝術策展人馮建彰帶領的台灣團隊「FREES」，與國際知名土耳其「OUCHHH」創意新媒體團隊，於正在興建的四季酒店預定地（台北市信義路五段100-1號）旁，打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高的LED數位光塔不僅帶領參觀者進入一個全新的視覺世界，也開啟全聯對未來的無限想像。全聯表示，《光鑰未來_全聯25》預計將挑戰世界紀錄，成為今年台灣燈會最閃耀的亮點。

全聯福利中心自1998年成立至今已邁入25周年，此次盛大打造的《光鑰未來_全聯25》將於2月5日元宵節當天正式登場，展出共計15天，每天自17:00～22:00點燈，每日展演10場次，每半小時1場，1月31日起可於專屬預約網站免費報名，每一手機號碼同一場次至多可預約1～4人（含孩童）；每日至多可預約1場次，即日起於活動官網開放預約，額滿即止；除了燈飾外，現場還推出全聯限定市集，集結超市車、阪急麵包車與5米高福利熊，歡迎民眾前往拍照打卡。

全區使用超過2700片LED呈現固定迷宮形式的光影藝術作品，搭配連結台北大數據作為背景運算而隨時變化的AI動畫光影，而迷宮的中心有一座12米高的數位光塔，就是這把迷宮中的鑰匙，光鑰影像製作背景由OUCHHH取用大數據製作，透過台灣燈會在台北即時人流、捷運進出站人流、YouBike等交通流，甚至到全聯過去25年來所創造的數據成績等，都將以流動式畫面展現即時光影變化。

而每半小時展演一次的《Future Jungle光影秀》，分成兩大段落。第一大段開場為以裸眼3D製作的《全聯25週年福利秀》，總長3分鐘。全聯吉祥物福利熊將以中央數位光塔作為舞台進行表演，周邊的迷宮牆面將出現各種漂浮的音符與樂器，跟著福利熊一起進行一場大型的沉浸式表演，共同歡慶全聯25週年到來。而第二大段落則是12分鐘光影沉浸秀《四季迴響4season Life》，以台灣即將出現第一家國際知名五星級四季酒店為概念打造，使用《四季交響樂》經典曲為襯樂，並找來知名音樂人各別製作三部曲凸顯轉折，包含《四季經典曲》、《四季電音曲》、《四季變奏曲》，將讓參觀民眾進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。節目最後回到OUCHHH日常呼吸AI數據動畫模式。