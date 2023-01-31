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男高中生流感併發腦炎高燒不退 就醫四次才驗出陽性

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
春節連假過後，除新冠肺炎病例數翻倍外，流感疫情也不容小覷。圖為行人示意圖，非新聞當事者。記者曾原信／攝影
春節連假過後，除新冠肺炎病例數翻倍外，流感疫情也不容小覷。圖為行人示意圖，非新聞當事者。記者曾原信／攝影

春節連假過後，除新冠肺炎病例數翻倍外，流感疫情也不容小覷。疾管署公布，近日新增四例流感併發重症病例，包括一例高中病例，出現症狀後併發腦炎導致說話遲鈍、行動僵硬，就醫四次後才驗出陽性確診。疾管署副署長莊人祥表示，春節期間通報人數較年前約增加一倍，如醫師遇到有類流感症狀者，即可使用抗病毒藥物，早日治療。

新增4例流感併發重症病例，分別為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲以上，均未接種本季流感疫苗；分別為三例A型H3N2及一例A未分型。

其中一例十多歲男高中生，無潛在病史，1月17日出現發燒症狀，赴診所就醫。但隔天持續高燒，19日因症狀未改善且出現頭暈、腹瀉，晚間至急診就醫並開立症狀緩解藥物。20日持續頭暈，並出現說話遲鈍且行動僵硬症狀而再次就醫，但流感一直未驗出陽性，一度返家休息。

後因意識改變、嗜睡，20日再度赴大醫院急診就醫，檢驗為流感陽性。因為個案無法行走，懷疑急性腦脊隨炎，當天住院治療，疑似因流感病毒引發的腦炎，21日轉加護病房，使用抗病毒藥物。所幸治療後23日已轉普通病房。另外三名個案分別為30多歲男性、40多歲女性以及60多歲男性，皆有糖尿病或肥胖等潛在病史。

莊人祥表示，流感快篩敏感度約六至八成，驗不出來是常見的。因此臨床醫師只要病患出現類流感症狀，就可以直接給藥。

依疾管署監測資料顯示，近四周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。

上周春節連假期間急診類流感就診人次逾1萬9400人次，較過去數周明顯上升。本流感季自去年10月1日起截至今年1月30日流感併發重症病例累計27例，包括20例A型H3N2、2例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者11例為多，占41%；26例未接種本季流感疫苗，占96%。其中死亡4例，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

莊人祥表示，和新冠肺炎疫情前相比，目前重症人數27例仍處低點，以2019至2020年流感季為例，重症通報人數就有九百多例。

但受連假民眾南北來往、團聚影響，流感疫情正在上升，實驗室通報人數增加，年節期間通報570例，較年節前297例約增加一倍。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

類流感 流感疫苗 流感病毒 發燒 莊人祥

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