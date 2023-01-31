指揮中心續禁陸觀光客來台 王國材直言：我還蠻歡迎大陸人的

疫情指揮中心今下午宣布，自2月7日起，取消自中國大陸入境旅客的唾液PCR採檢，不過現行仍維持不開放大陸觀光客來台。對此，交通部長王國材直言，站在交通部的立場，「我還蠻歡迎大陸人的」，對觀光是樂觀其成，實際上，觀光局今年預估會有600萬國際旅客來台，其中有100萬是陸客，不過仍尊重指揮中心對於疫情的判斷。

王國材表示，觀光局去年預估約有70萬國際旅客來台，實際上最後來台人數是85萬人次。今年目標則是600萬國際觀光客，其中也包括商務旅客。

為了吸引國際觀光客，預計推出台灣觀巴一日遊、送一卡通或悠遊卡、刷電子票證打折等優惠，另外也會針對國外的組團社、國內的接地社進行補助，另也會續推「台灣鮮果盒兌換卡」等措施。

王國材表示，相關方案還在擬定中，將待特別預算通過後，最慢今年第二季，也就是4月時尚露，包括自行行、團客都有補助。

此外，公共運輸部分，王國材表示，已經和十個縣市洽談，包括北北基桃、中彰投、南高屏，屆時會有各種組合，包括交通月票、觀光巴士折扣、台灣好行等。