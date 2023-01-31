聽新聞
test
0:00 / 0:00
指揮中心續禁陸觀光客來台 王國材直言：我還蠻歡迎大陸人的
疫情指揮中心今下午宣布，自2月7日起，取消自中國大陸入境旅客的唾液PCR採檢，不過現行仍維持不開放大陸觀光客來台。對此，交通部長王國材直言，站在交通部的立場，「我還蠻歡迎大陸人的」，對觀光是樂觀其成，實際上，觀光局今年預估會有600萬國際旅客來台，其中有100萬是陸客，不過仍尊重指揮中心對於疫情的判斷。
王國材表示，觀光局去年預估約有70萬國際旅客來台，實際上最後來台人數是85萬人次。今年目標則是600萬國際觀光客，其中也包括商務旅客。
為了吸引國際觀光客，預計推出台灣觀巴一日遊、送一卡通或悠遊卡、刷電子票證打折等優惠，另外也會針對國外的組團社、國內的接地社進行補助，另也會續推「台灣鮮果盒兌換卡」等措施。
王國材表示，相關方案還在擬定中，將待特別預算通過後，最慢今年第二季，也就是4月時尚露，包括自行行、團客都有補助。
此外，公共運輸部分，王國材表示，已經和十個縣市洽談，包括北北基桃、中彰投、南高屏，屆時會有各種組合，包括交通月票、觀光巴士折扣、台灣好行等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言