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交通部延攬沈慧虹出任參事 專門改善「行人地獄」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部延攬新竹市前副市長沈慧虹出任交通部參事，專門負責「行人專案」，希望借重沈慧虹的交通專長，降低行人交通事故。圖／報系資料照
交通部延攬新竹市前副市長沈慧虹出任交通部參事，專門負責「行人專案」，希望借重沈慧虹的交通專長，降低行人交通事故。圖／報系資料照

為了洗刷「行人地獄」的惡名，交通部不僅預告修法，提高車輛未裡讓行人的罰則至3600元外，如今更延攬新竹市前副市長沈慧虹出任交通部參事，專門負責「行人專案」，希望借重沈慧虹的交通專長，降低行人交通事故。

交通部長王國材今下午受訪時表示，道安是很嚴肅的工作，但也是這幾年最不滿意的地方，確實去年傷亡人數在增加，這點也讓自己感覺有點意外，今年則是希望達成死亡人數較去年下降5%目標。

王國材表示，道安工作相當複雜，也是一個文化，如果每個人開車的時候都想著，如果超速會撞到自己的親人，那還會想要超速、闖紅燈嗎，因此目前已和教育部談好，把交安教才納入課綱，但這是緩不濟急的交通工程，因此還需要交通部、地方政府通力合作。

王國材也笑說，聽說縣市首長近期在參加道安會報，各個脾氣都很大，這就表示縣市首長都很重視，大家都希望交通安全會更好。

王國材說，最近大家都在討論「行人地獄」，目前已找來沈慧虹，希望借重她的專業，以及地方的交通小組，包括地方的行人設施、評鑑等，都交給她來負責，以彌補道安委員會人力不足的部分。

王國材強調，今年道安會是交通部的工作重點之一，可能要有一位次長花一半的時間盯道安工作，且是實質的盯，包括評鑑等等。

交通部長 王國材 沈慧虹

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