桃機新董座懸缺兩年有譜 王國材：2月26日前定案

新任內閣今天正式就任，其中交通部由現任部長王國材留任。談到交通部新人事，王國材透露，桃機董事長目前已找到新人選，預計2月26日前出爐；至於華航、陽明、高鐵等其他交通部轉投資相關事業的董座是否會異動，還要看新任政院院長陳建仁的想法如何，例如希望年輕化等等，等有一個準則再來討論。

實際上，桃機前董事長王明德「屆齡不延任」後，就由民航局長林國顯代理，自2020年2月2日兼任至今已近2年。

王國材表示，桃機董事長已經有初步名單，不過還要尊重新任院長，會再和陳建仁討論。

至於交通部是否還會有其他異動？王國材表示，目前三個次長都是交通專業，且各有專長，自己是覺得今年是關鍵的一年，因此不會考慮歷練，而是希望大家各自提出有感的建設，所以除非是退休，否則不太會有異動。

不過外界質疑，陽明海運董事長鄭貞茂上任以後爭議頗多，是否會異動？王國材則認為，儘管鄭貞茂不是航運專業，而是財經專業，但剛好可以和總經理杜書勤互補，這個觀念其實相當不錯。

王國材表示，鄭貞茂過去的歷練在財經界是很有名氣的，所以有時候覺得異業結盟在一家公司裡面有時候是很重要的。

至於是否代表包括陽明、華航等交通部轉投資相關事業的董座是否不會異動？王國材則說，這會是下一波的人事，還要再看看陳建仁的想法怎麼樣再來討論。