快訊

養貓結緣！「胡歌老婆」正面照疑曝光 網讚：有氣質有顏質

延後退休不全為了薪水？調查發現亞洲人因「一理由」持續工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一歲孩突發燒送急診 兒童貧血需補充鐵劑？醫師說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙。圖／中山附醫提供
中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙。圖／中山附醫提供

有家長因一歲孩子發燒送急診，查出貧血，但孩子平常看起來很健康，令人擔憂，也有家長因孩子貧血手足無措，疑惑是否要為孩子補充鐵劑？中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙認為，應盡速就醫檢查，並接受治療，勿自行服用鐵劑，以免延誤病情。

巫康熙說，抽血常驗白血球、紅血球和血小板，當紅血球或血素色低於正常值時就是貧血，貧血原因多，一定要找出原因，才能對症治療，常見的貧血有地中海貧血、缺鐵性貧血、慢性發炎、出血、甚至血癌也會造成貧血，治療方法大不同。

他說明，慢性貧血幾乎沒有症狀，一旦出現臉色蒼白或走一小段路就很喘，那貧血一定相當嚴重，小孩因不會清楚表達而常被忽略，成人有的誤以為是壓力大，或沒有嚴重影響生活而不理會，但長期恐造成心臟的負荷，嚴重時易造成心臟衰竭，在兒童階段可能會造成生長遲緩，貧血千萬不可等閒視之。

他指出，缺鐵性貧血會影響腦部發育與功能，積極治療十分重要。缺鐵性貧血常見的原因包括，只攝取母奶到一歲左右，但沒有添加含有鐵質的食物或補充低劑量鐵質、青少年發育、女性月經流失、或腸胃道和泌尿道慢性出血等，需先找出病因，再加以治療。

他建議，缺鐵性貧血和地中海貧血在台灣相當常見，不易區分，也常見合併在同一個病患上，由於這兩種疾病的治療相差很多，若父母同時有地中海貧血的問題，生小孩前要去做基因檢測，以避免生下重型的地中海貧血寶寶。

發燒

延伸閱讀

貧血引發引發疲勞、容易喘、頭暈、心悸？ 營養師：想改善貧血，補充３種營養素

他們都是「罕見熊貓血」不能受傷！朴恩斌只占韓國人口0.5%　男星撞到頭急救嚇壞粉絲

過年大餐後喝茶解膩 注意！「這些人」不適合

孕期貧血一定要補鐵？3大常見貧血類型改善方式

相關新聞

上淘寶買大陸木製家具要小心了！最高恐遭罰15萬元

在淘寶網上購買木製家具的買家要注意了，財政部關務署基隆關31日在官網公告，跨境網路購物風行，民眾透過電子商務平台訂購家居...

洗錢！這千元鈔太狠了…強力洗脫烘都無傷 網揭：不為人知的秘密

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱議。

國際書展開幕 蔡英文：有時間自由逛書展的人都是幸福的人

台北國際書展今天於台北世貿中心一館開幕，展開六天的閱讀嘉年華。總統蔡英文今天出席開幕典禮，但未依循往例逛書展買書，而是致...

整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

洗刷行人地獄惡名！交部預告修法 未禮讓行人罰3600元

台灣交安事故多，曾遭外媒評為「行人地獄」，日前又有日本YouTube分享台灣貨車左轉時，險些撞上正在過斑馬線的婦人，婦人...

阿伯退貨150元生魚片 嗆市場老闆：TORO可吃到翻過去

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一位在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。