承包商澳洲遺失放射性膠囊 原能會：嚴密放射物安管

礦業巨擘力拓公司的承包商在西澳州運輸途中，遺失一顆裝有銫137的放射性膠囊，輻射含量相當於1小時內做10次X光，西澳洲政府因此向轄內部分地區發布輻射性警報。原能會今表示，為防止境外輻射異常物入境國內，我國已於2010年透過台美大港倡議計畫，於高雄港設置輻射偵測器，有效阻卻不明輻射源輸入國境，另也將此案例納入相關射源檢查時宣導。

力拓公司於本月10日至16日間，在長程運輸過程中遺失一顆裝有銫137的放射性膠囊，根據「澳洲廣播公司」報導指出，該膠囊於1月10日在紐曼包裝的、11至14日間離開礦場、16日抵達伯斯，卸貨後儲存在安全處，直到25日拆封驗貨時才發現膠囊不見了。

澳洲當局正積極協尋，該射源為金屬圓柱型，直徑0.6公分、高0.8公分，活度約為19億貝克（0.5居里），表面劑量率約每小時2毫西弗；力拓鐵礦石部門負責人發表聲明道歉，但膠囊之小，搜索範圍之大，根本就是大海撈針，坦承恐難以尋回。

國際子能總署（IAEA）將射源依風險分為5類，此遺失射源屬於第4類的低風險射源，澳洲當局特別強調，此射源活度不足以作成輻射髒彈，尚不危及社區安全，但若民眾長期近距離接觸，仍會造成輻射傷害。

原能會表示，為防止境外輻射異常物入境國內，我國已於99年透過台美大港倡議計畫，於高雄港設置輻射偵測器，建立篩檢辨識貨櫃貨物中的核子及其他輻射物質的能力，防止不法份子利用貨櫃載運放射性物質，可有效阻卻不明輻射源輸入國境，維護國人生命財產安全。

原能會指出，由澳洲遺失射源事件研判，應是運送作業前後，未確實檢視射源容器外觀的完整性所造成；國內目前從事能源探勘的業者也會使用此類射源，原能會規定業者必須申請使用許可，平時應放置於射源貯存場所，每次作業皆須由合格人員負責執行運送及操作，每月須定期執行射源清點及申報，以確認射源動態與安全性。

另原能會對針對使用第1、2類高風險射源的業者，也嚴格要求須具備保安計畫、運送射源車上須設置行車監視器，以攝像頭全程錄製運送時的射源動態，並於射源運送箱或車輛須設置防盜警報系統，以防止未經授權人員開啟時，可即時發出聲響警報，以達嚇阻功效。

原能會表示，將持續嚴密執行放射性物質的安全管制，並將此案例納入相關射源檢查時宣導，要求相關業者確實遵守放射性物質安全運送規定，並落實射源每月清查盤點機制，以防止射源遺失或遭竊之虞，確保民眾及環境之輻射安全。