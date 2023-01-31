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125公斤卡車司機胃鏡縮胃手術 減21公斤改善胃食道逆流

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄44歲的于先生進行「內視鏡縮胃手術」，縮小胃容量，術後3個月甩肉21公斤。圖／小港醫院提供
高雄44歲的于先生進行「內視鏡縮胃手術」，縮小胃容量，術後3個月甩肉21公斤。圖／小港醫院提供

高雄44歲于先生體重達125公斤，因嚴重胃食道逆流求醫，經內視鏡診治及藥物治療但改善有限，醫院建議進行體重管理，透過胃鏡縮胃手術利用胃鏡縫合胃壁降低胃容量，再配合正確飲食與運動習慣，術後3個月體重降至104公斤，成功甩肉21公斤。

于先生從事卡車運輸業，長途開車導致吃飯時間不固定，回家就癱在沙發上，缺乏運動習慣，疲累就想用精緻澱粉、糖類飲食慰勞自己，日積月累體重高達125公斤，BMI高達35，已屬於重度肥胖，加上惱人已久的胃食道逆流症狀，讓他下定決心要改變現狀。

于先生到小港醫院胃腸內科求診，醫師沈群勝建議利用胃鏡內視鏡縮胃技術，保留胃底功能且不會加重胃食道逆流症狀，另外根據過去文獻經驗能保守達到理想體重25%的減重，多餘體重60%減重的效果，除能藉由減重改善胃食道逆流症狀，更能降低後續體重過重導致慢性病的可能。

沈群勝表示，肥胖是影響健康的重要因素，與許多疾病的發生有關，如糖尿病、高血壓、高血脂、心臟疾病、膽囊疾病、皮膚疾病、胃食道逆流等，食道腺癌、胃癌、大腸直腸癌、肝癌及胰臟癌等惡性腫瘤，也和肥胖有高度相關，應即早控制並預防疾病發生。

沈群勝說，胃鏡縮胃手術與外科縮胃手術不同，無皮膚傷口及疤痕，屬於非破壞式的胃部塑形，胃鏡縮胃是藉由縫合器械與經口胃鏡結合，在胃壁內側進行交錯縫合，將胃像荷包一樣摺疊縫合起來，可縮小胃部容量70%，減緩胃排空速度並增加飽足感，且能降低飢餓感，藉由減少病患食量及減少熱量攝取達到減重的效果。于先生術後隔天即開始液體進食，兩周後開始攝取軟質食物，除術後當日稍感胃部悶痛之外，並無明顯的疼痛感，出院即可恢復日常生活作息。

沈群勝強調，肥胖造成的相關慢性疾病不容忽視，應該即早控制體重，預防疾病發生，但是若無法達成體重下降的目標，建議可至門診討論介入性治療方式，術後搭配規律運動及健康飲食，找回健康人生。

減重成功的于先生（左）與小港醫院醫師沈群勝（右）。圖／小港醫院提供
減重成功的于先生（左）與小港醫院醫師沈群勝（右）。圖／小港醫院提供

胃食道逆流 肥胖 減重

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