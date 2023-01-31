首座軌道沉浸式體驗場域 苗栗火車頭園區預計今年開幕

為保存各式特色火車頭，客委會參考日本大宮博物館營運模式，投入7.6億元預算，在苗栗火車站南側規畫，打造佔地5700坪的苗栗火車頭園區。台鐵局今表示，第一階段(包含願景館、微型聚落、文創小舖和火車頭主題餐廳)已於去年10月竣工，預計今年開幕；第二階段則由營建署負責興建，不僅會展示13輛經典車輛，還會融合聲光影音，提供鐵路文化沉浸式體驗。

台鐵局於民國92年在苗栗火車站南側，搭建苗栗鐵路機車展示館，不過因後因簡易棚架年久需進行翻修，108年起由客委會投入7.6億元預算，規畫整合鐵路一村舊宿舍、備勤宿舍、投煤練習場等區域，成為苗栗火車頭園區。

台鐵局表示，第一階段工程(包含願景館、微型聚落、文創小舖和火車頭主題餐廳)已於去年10月竣工，並由台鐵局提前完成招商，預計將於今年開幕。

台鐵局表示，目前已完工的第一階段範圍，將營造為結合鐵道文物展示及在地客家文化的親民遊憩空間，其中文創小舖由工藝家進駐提供民眾相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳預計引進知名餐飲及藝文連鎖品牌打造親子活動場域，願景館則展售客家在地美食及選烘咖啡，並由廠商不定期舉辦在地及鐵路相關活動。

此外，營建署在年底完成第二階段工程後，台鐵局除展示13輛經典車輛及豐沛的鐵路文化性資產外，將再運用1500萬元預算，建置以聲光影音為主之公共藝術和相關軟硬體設施。