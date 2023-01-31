快訊

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

何時領現金6000元？ 陳建仁：經沙盤推演最快「這時間」

首座軌道沉浸式體驗場域 苗栗火車頭園區預計今年開幕

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
苗栗火車頭園區第一階段工程已在去年10月完工，預計今年開幕。圖／台鐵局提供
苗栗火車頭園區第一階段工程已在去年10月完工，預計今年開幕。圖／台鐵局提供

為保存各式特色火車頭，客委會參考日本大宮博物館營運模式，投入7.6億元預算，在苗栗火車站南側規畫，打造佔地5700坪的苗栗火車頭園區。台鐵局今表示，第一階段(包含願景館、微型聚落、文創小舖和火車頭主題餐廳)已於去年10月竣工，預計今年開幕；第二階段則由營建署負責興建，不僅會展示13輛經典車輛，還會融合聲光影音，提供鐵路文化沉浸式體驗。

台鐵局於民國92年在苗栗火車站南側，搭建苗栗鐵路機車展示館，不過因後因簡易棚架年久需進行翻修，108年起由客委會投入7.6億元預算，規畫整合鐵路一村舊宿舍、備勤宿舍、投煤練習場等區域，成為苗栗火車頭園區。

台鐵局表示，第一階段工程(包含願景館、微型聚落、文創小舖和火車頭主題餐廳)已於去年10月竣工，並由台鐵局提前完成招商，預計將於今年開幕。

台鐵局表示，目前已完工的第一階段範圍，將營造為結合鐵道文物展示及在地客家文化的親民遊憩空間，其中文創小舖由工藝家進駐提供民眾相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳預計引進知名餐飲及藝文連鎖品牌打造親子活動場域，願景館則展售客家在地美食及選烘咖啡，並由廠商不定期舉辦在地及鐵路相關活動。

此外，營建署在年底完成第二階段工程後，台鐵局除展示13輛經典車輛及豐沛的鐵路文化性資產外，將再運用1500萬元預算，建置以聲光影音為主之公共藝術和相關軟硬體設施。

台鐵局表示，第二階段完工的主展區包含轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館等，遊客未來除可以至投煤練習場實際體驗與挑戰蒸汽火車司爐工14分鐘投煤360公斤的技術外，為了讓遊客沉浸在實體火車及虛擬光影交錯的場域之中，屆時也將與藝術家合作，以聲、光、影、音建置鐵道與客家元素的藝術展品。

苗栗火車頭園區第二階段完工的主展區包含轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館等。圖／台鐵局提供
苗栗火車頭園區第二階段完工的主展區包含轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館等。圖／台鐵局提供
台鐵局在苗栗火車站南側規畫，打造佔地5700坪的苗栗火車頭園區。圖／台鐵局提供
台鐵局在苗栗火車站南側規畫，打造佔地5700坪的苗栗火車頭園區。圖／台鐵局提供

台鐵

延伸閱讀

台61線苗栗段高架化有譜 香山至後龍段預計6年完成

苗栗縣長鍾東錦新春上香祈福 念茲在茲推動重大建設

影／苗栗「火旁龍」25年 縣市長同框期許一代接一代

苗栗「火旁龍」盛事好熱鬧 邱鎮軍期許更多參與扎根

相關新聞

洗錢！這千元鈔太狠了…強力洗脫烘都無傷 網揭：不為人知的秘密

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱議。

國際書展開幕 蔡英文：有時間自由逛書展的人都是幸福的人

台北國際書展今天於台北世貿中心一館開幕，展開六天的閱讀嘉年華。總統蔡英文今天出席開幕典禮，但未依循往例逛書展買書，而是致...

洗刷行人地獄惡名！交部預告修法 未禮讓行人罰3600元

台灣交安事故多，曾遭外媒評為「行人地獄」，日前又有日本YouTube分享台灣貨車左轉時，險些撞上正在過斑馬線的婦人，婦人...

阿伯退貨150元生魚片 嗆市場老闆：TORO可吃到翻過去

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一位在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

寒流來襲！發熱衣3種「NG穿法」恐愈穿愈冷 醫揭保暖原理

寒流持續來襲，不少民眾會穿發熱衣來禦寒，不過外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種錯誤穿著方式，若是穿錯很可能「愈穿愈冷」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。