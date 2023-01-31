洗錢！這千元鈔太狠了…強力洗脫烘都無傷 網揭：不為人知的秘密

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，注意看，這張千元鈔太狠了！經過滾筒洗衣機中午的強力洗滌、下午的快速脫水、晚上的高溫烘乾，它竟然沒有破掉，而只是像個感到心寒的小朋友一樣捲起來而已。在貼文的最後，原PO還用Hashtag的方式寫道「堅韌的一千元」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這就是洗錢啊」、「光明正大的洗錢」、「真的，我曾洗過百圓鈔，超堅強」、「這代表是真鈔不用怕」、「偽鈔早就領飯盒啦」、「經過了三下五除二的碰撞還沒事」、「游泳完都這樣，搓一搓就恢復原狀了」、「我以前也有把紅包放口袋拿去洗，結果紅包爛了，鈔票稍微皺了一些」、「很多人不知道鈔票是布做的」、「沒辦法，台灣政府做最好的只有鈔票而已」。

原PO表示，在自助洗衣店撿過好幾次十元，記得有兩次是我自己的，這是第三次了。網友回應「真好，我晾這麼久，只撿到200摳」、「我都是撿到零錢」。

不過也有不少網友質疑可能是偽鈔「該不會是序號HR484268XD的鈔票吧」、「一定是484268」、「拿去臺銀換吧！驗鈔機應該過不了了」、「太心寒了，我10塊幫你收走」、「洗脫烘都隔的很久，但不知道每次的時間，而且不太可能沒皺折，看起來很像是新鈔，因為我很多次這樣了」。