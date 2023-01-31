多元支付正夯！美國運通卡「嗶」進高捷 在地人搖頭：拿AE會去坐捷運？

image source：美國運通提供

文／陳盈蓉

你搭捷運都「嗶」什麼卡？高雄捷運於2008年正式通車營運，提供多元支付乘車方式，像萬事達卡、Visa、銀聯、JCB都能使用，尤其身為頂級卡首選之一的美國運通卡（AE），也正式宣布「嗶」進高雄捷運，不過許多在地人則認為：「拿AE的會去坐捷運？」對此持懷疑態度。

高雄捷運多元支付方式 5大信用卡都可「嗶」

目前高捷提供感應信用卡、簽帳式金融卡和QR Code、電子票證支付方式，尤其今（2023）年更持續與銀行合作，推出車資最高30%回饋的超強優惠，讓搭乘民眾能享有最便捷的乘車體驗及最優惠的車資補助。據統計，高捷每日各類信用卡進站的數量平均約6千多筆，並持續成長中。

其中感應信用卡、簽帳式金融卡，2018年萬事達卡作為第一家業者加入，隔年中國銀聯卡、VISA開通，之後日本JCB也隨之加入，而美國運通卡（AE）則是高雄捷運系統最後一個加入的支付卡業者，代表高捷已是國內唯一以全球五大支付卡別，都可感應支付的大眾運輸系統。

image source：高雄捷運官網

美國運通卡「嗶」進高捷 在地人：拿AE的會去坐捷運？

美國運通卡（AE）有兩種卡別，分別是信用卡與簽帳卡，於2017年推出「感應式支付」後，目前在台發行的卡片皆已陸續提供感應式卡片。美國運通也表示，考量用戶在疫情後偏好使用安全便利的支付方式，加上為了拓展感應式支付服務，高雄捷運是近期美國運通新增的感應支付服務，用戶免購票、儲值，就能直接刷卡搭乘，相當便利。

此消息一出，網友紛紛表示：「希望其他捷運或公車系統也能跟進」、「拿AE的會去坐捷運？」、「太少人搭了，多點支付工具會有點幫助」、「還是追不上悠遊卡」、「有進步就是推」、「高雄AE多一個選擇，還不錯啦」、「反觀台北」、「用美國運通卡的人會坐高雄捷運？」、「高捷在這塊真的是領頭羊」。

image source：PTT

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