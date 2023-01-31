快訊

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

何時領現金6000元？ 陳建仁：經沙盤推演最快「這時間」

改善語音發展遲緩 語言治療師推共讀繪本關鍵5步驟

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
語言治療師李婕瑜鼓勵家長帶孩子，透過繪本共讀提升孩子閱讀力、溝通意願、語言能力。圖／台北醫院提供
語言治療師李婕瑜鼓勵家長帶孩子，透過繪本共讀提升孩子閱讀力、溝通意願、語言能力。圖／台北醫院提供

今年2歲半的寶弟只會尖叫、哭泣、用力敲打著門，只會說媽媽，其他話都不會說。台北醫院醫院復健科語言治療師李婕瑜表示，早期療育越早介入，越有機會讓孩子跟上正常發展的腳步，除了透過專業的語言治療訓練，家長若能透過繪本共讀的5步驟，和孩子一起在快樂學習的生活環境下訓練成長，更能事半功倍。

寶弟最初只會講媽媽，不會講其他內容，在早療中心語言治療室內，寶弟用尖叫、哭泣、用力敲打著門表達情緒與需求。寶媽流著淚描述，這就是寶弟語言發展的狀況。

李婕瑜說，對學前幼兒而言，除了基本的生理需求外，玩樂佔據了生活多數時間，通常幼兒會專注於自己感興趣的事物，如何在與幼兒互動時能同時滿足幼兒的好奇心，又能符合家長對於幼兒學習口語的期待，經常是家長在育兒時的一大課題。

寶媽與寶弟經過半年的語言治療課程及在家訓練，現在的寶弟不僅可以安靜坐在椅子上學習，會說的詞彙數量也已經增加不少，能夠使用簡單的語句表達自己的需求，並且順利進入幼兒園就讀。

李婕瑜表示，她鼓勵家長帶著孩子，一起透過繪本共讀提升孩子的閱讀力、溝通意願、語言能力，繪本共讀的方式有許多種，在與孩子共讀繪本時，建議將可能干擾活動進行的物品收起來，例如放下手機、關掉電視、選擇安靜的環境，營造能讓孩子放鬆、保持專注力的環境與氛圍。

另外，也可以讓孩子隨心所欲地摸一摸、翻一翻繪本，讓孩子先對繪本充滿興趣與好奇，接著享受繪本共讀的過程，在繪本共讀時，要針對孩子對繪本感興趣的地方講述，不要逐字照著文字。

李婕瑜提醒，家長可透過「吸引、詢問、讚美、示範」的5個共讀關鍵步驟，包含一、吸引幼兒注意力；二、透過繪本的插圖及故事內容，詢問孩子問題增加互動性與想像力；三、無論孩子說的是否正確，可以給予誇張的口頭讚美增加成就感與參與動機；四、可以將孩子所說內容或聲音示範、擴展為更豐富的語句；五、訓練多次後，共讀時可鼓勵孩子嘗試重述家長說過的內容。

語言 繪本

延伸閱讀

飛到你手中！7-ELEVEN元宵節推獨家限量「OPEN將造型燈籠」

2023台北國際書展／波隆那插畫大獎得主卓霈欣首部繪本創作 重新詮釋王爾德經典作品

《西遊記》兒童繪本妖精袒胸露乳 家長直言色情反被罵大驚小怪

書局買福袋驚喜包開箱驚見「這本」 網笑：根本驚悚包

相關新聞

洗錢！這千元鈔太狠了…強力洗脫烘都無傷 網揭：不為人知的秘密

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱議。

國際書展開幕 蔡英文：有時間自由逛書展的人都是幸福的人

台北國際書展今天於台北世貿中心一館開幕，展開六天的閱讀嘉年華。總統蔡英文今天出席開幕典禮，但未依循往例逛書展買書，而是致...

洗刷行人地獄惡名！交部預告修法 未禮讓行人罰3600元

台灣交安事故多，曾遭外媒評為「行人地獄」，日前又有日本YouTube分享台灣貨車左轉時，險些撞上正在過斑馬線的婦人，婦人...

阿伯退貨150元生魚片 嗆市場老闆：TORO可吃到翻過去

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一位在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

寒流來襲！發熱衣3種「NG穿法」恐愈穿愈冷 醫揭保暖原理

寒流持續來襲，不少民眾會穿發熱衣來禦寒，不過外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種錯誤穿著方式，若是穿錯很可能「愈穿愈冷」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。