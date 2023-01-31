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台灣夫妻不孕「年齡是關鍵」 高齡男性恐增妻小罹病機率

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
高齡是導致不孕症的關鍵因素，國健署除持續提供試管嬰兒補助，也呼籲民眾生育力會隨年齡增長而降低，年輕男女應及早進行婚育規劃，把握25歲至35歲的理想生育年齡。（本報資料照片）
高齡是導致不孕症的關鍵因素，國健署除持續提供試管嬰兒補助，也呼籲民眾生育力會隨年齡增長而降低，年輕男女應及早進行婚育規劃，把握25歲至35歲的理想生育年齡。（本報資料照片）

現代人普遍晚婚、遲育，根據內政部110年統計，女性生育年齡35歲以上者已達23.8%，相較10年前提高11.6%，而國健署調查，台灣接受人工生殖的夫婦，不孕原因前3名包括多種因素、卵巢因素及男性因素，除了高齡女性風險提升，高齡男性也可能增加「配偶罹患妊娠糖尿病」及下一代遺傳疾病的機率，呼籲民眾生育力會隨年齡增長而降低，年輕男女應及早進行婚育規劃，把握25歲至35歲的理想生育年齡。

內政部110年人口統計資料顯示，我國平均初婚年齡，男性為32.3歲，女性30.4歲；而女性生育第1胎的平均年齡為31.23歲，較10年前增加1.31歲，其中生育年齡為35歲以上者更達23.8%，較10年前提高11.6%。

國健署109年人工生殖施行結果分析報告，本國籍受術夫妻的不孕原因，以多種因素（兩項因素以上）占比最高（32.3%），卵巢因素占第二位（31.6%），其次為男性因素（如性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等），占9.5%。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，年齡為影響生育力的關鍵因素之一，研究指出，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質將逐漸下降，卵子與正常精蟲受精、胚胎染色體正常的機會也相對越低；35歲以上女性發生不孕、流產、早產機率較高，孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也增加，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

陳麗娟表示，男性隨著年齡增加，除了精子活動力會衰退，研究發現，高齡男性可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的發生率，其子代出現自發性顯性遺傳疾病、思覺失調症及自閉症的機率也可能增加。國民健康署提醒，年輕夫妻沒有任何避孕措施且有規律性生活，經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻一起做生育檢查，透過專業生殖醫學的評估與診斷，及早治療，避免拖延黃金生育期。

國健署自110年7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助，只要夫妻一人具我國國籍，且妻子年齡未滿45歲，且經醫師診斷需進行試管嬰兒療程者，可提供補助。至111年12月31日止全台已有5萬7777案提出審查申請，4萬1367案已獲得補助費用，並有6285對夫妻產下7044名嬰兒。欲瞭解申辦流程及補助內容詳細資訊，可上國健署官網「試管嬰兒專區」，或撥打人工生殖補助專線諮詢02-25580900，由專人提供即時服務。

生育 試管嬰兒 不孕症

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