新冠確診者罹患「皮蛇」機會大 醫師：最佳預防是打疫苗

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一位在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

2023-01-31 13:02