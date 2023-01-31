新冠確診者罹患「皮蛇」機會大 醫師：最佳預防是打疫苗
疫情逐漸解封，不少年長或身體免疫不好患者罹患帶狀皰疹（俗稱皮蛇）求醫，聯新國際醫院感染科主任林芸合今天下午表示，帶狀皰疹是幼時水痘病毒恢復健康後，躲在身體背根神經節中，若患者身體不好、免疫力下降，會再度活化興風作浪，最好的預防方式就是施打疫苗。
林芸合表示，帶狀皰疹一般俗稱皮蛇，是身體發出的強烈警訊，根據統計，50歲以上的成年人，高達99.5%感染過水痘病毒，這些族群都具有罹患帶狀皰疹風險，國外研究指出確診新冠肺炎者會增加罹患帶狀皰疹機會。
50歲以上、免疫功能不全或低下者、抵抗力較弱、過勞、壓力大等族群，甚至新冠肺炎確診者，都是罹患帶狀皰疹的高危險群，急性帶狀皰疹症狀表現為沿皮節分布單側、疼痛、水泡性皮疹，通常併發帶狀皰疹神經痛、眼部帶狀皰疹，甚至有心血管與腦血管事件、皮膚疤痕、顱神經受累等症狀，不可不慎。
林芸合說，帶狀皰疹主要是會讓病人求生不能、求死不得的「痛」，即使病癒，疼痛卻持續長達數月，影響生活、睡眠品質及工作效率，甚至引發病人憂鬱症狀，30%患者持續超過3個月以上帶狀皰疹後神經痛，25%患者受眼部帶狀皰疹所苦，極少數人喪失視力，建議建立良好飲食習慣與生活作息，最好施打疫苗預防。
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