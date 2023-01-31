重申用電大戶條款訴求 環團請喝咖啡盼新內閣苦民所苦

行政院長陳建仁今上午率領新內閣，與卸任閣揆的蘇貞昌進行交接典禮，北中南環團在經濟部大門口召開記者會，質疑留任的經濟部長王美花在具公衛專業的陳建仁團隊下，是否「新瓶裝新酒」成為大仁哥魄力重組健康內閣的轉褐為綠最美一枝花，並呼籲政府應降低用電大戶認定門檻、提高再生能源義務量等訴求。

「建仁綠茶、健康內閣，美花咖啡、無毒減碳」，環團今自備苦澀黑咖啡，邀請王美花苦民所苦，期盼健康內閣帶來轉苦為甘的綠色復甦新政，並指出我國再生能源占比偏低，卻還在以褐養褐、補貼褐色產業，拖垮空汙重災區民眾健康、延宕台灣零碳產業轉型契機，更質疑陳建仁身為優秀公衛學者深知空汙共病問題，「難道對經濟部轄下持續擴張褐色電力及三高褐色產業帶來空汙及氣候危機無感？」

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，不該讓2050淨零排放淪為政治口號，經濟部應拿出具體作為，除制定合理工業電價作為推動能源轉型、節能減碳、促進產業轉型的重要政策，更應督促科技大廠不只購買綠電，還要負起能源轉型責任，投資且自發綠電，並對環保署長張子敬在內閣改組後仍予以留任感到遺憾。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，政府應控管褐色產業規模，針對用水、用電及廢棄物進行總量管制並逐年減量，同時輔導產業褐轉綠，將其資金、土地與人力改投入節能、儲能、生態觀光與有機農業等適合台灣的產業。

綠色和平氣候與能源專案主任洪昇邦批評， 「淨零排放、非核展綠，低碳轉型」為這2年蔡英文政府接連拋出的糖衣願景，一度給台灣社會諸多期待，但甜蜜期過後卻看到再生能源目標連年跳票、依舊補貼化石燃料、氣候法修法半套、減碳目標探低點，顯示政府思維仍在賤賣環境換取企業經濟利益。

洪昇邦呼籲，新內閣應重拾當初許下的能源轉型承諾，立即飭令經濟部速修「用電大戶條款」，讓用電大戶負起應有的再生能源責任，在2030年至少自行開發30％以上再生能源。

環團表示，農曆年前環團齊聚經濟部要求與部長對話，並檢討上路2年卻嚴重失能的用電大戶條款，同時針對其條款提出4大建言，包含降低用電大戶認定門檻，大幅提高再生能源義務量、提出未來義務調升規畫、以差異化方案鼓勵自發電優於購買憑證。