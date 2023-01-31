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長庚與輝瑞大藥廠簽備忘錄 三階段計畫解決臨床問題

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚醫院院長陳建宗（左）昨與輝瑞大藥廠總裁葉素秋（右）簽署合作備忘錄。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院院長陳建宗（左）昨與輝瑞大藥廠總裁葉素秋（右）簽署合作備忘錄。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院今宣布，昨正式與輝瑞大藥廠簽署合作備忘錄，透過三階段的計畫目標推動，台灣的臨床試驗可以走向國際化，也助於本土的臨床資料，可以找出實際能減緩或是治癒病症的解方，特別是癌症腫瘤、心臟慢性病、感染疾病等。

雙方這項合作設定三階段計畫目標來推動，首先在第一階段將密集促成醫學教育學術討論會；第二階段擬發展醫學研究計畫，以奠定臨床照護與治療指引，促進產學合作；第三階段則希望藉此合作持續推動台灣臨床試驗國際化，爭取更多醫療資源與國際接軌。

台灣在地臨床的研究成果有助於建立民眾用藥的正確指引，確保民眾用藥安全。特別是在癌症腫瘤，心臟慢性病領域甚或至近期影響民眾甚鉅的感染疾病，能都透過本土臨床試驗的研究去發展早期預防，早期治療的臨床方針讓台灣持續成為國際醫療的重要推手。

台灣輝瑞總裁葉素秋表示，非常榮幸與林口長庚醫院合作，雙方締結醫藥研究聯盟，將開啟產學界團隊更多元的交流機會，藉此提升台灣醫療的研究量能，也期望能有效結合醫學界專業資源與本土數據，持續發展真實世界證據之相關研究，進而為傳統三期臨床試驗中無法解決問題之處找到解方。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，林口長庚醫院非常期待能以實務臨床經驗與業界共同結盟做為未來發展依據，以林口長庚疾病治療研究結合輝瑞大藥廠之藥物療效分析，找出實際減緩或治癒病症的解方，更貼近患者臨床需求。

林口 長庚 輝瑞

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