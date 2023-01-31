國際書展開幕 蔡英文：有時間自由逛書展的人都是幸福的人

台北國際書展今天於台北世貿中心一館開幕，展開六天的閱讀嘉年華。總統蔡英文今天出席開幕典禮，但未依循往例逛書展買書，而是致詞後便離開。她表示，很羨慕今天可以來參加書展的人，「做總統只能來致詞」；如果有機會，非常希望「有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展。」她還表示，「有那個時間那個自由來逛書展的人，有時間唸完一本書的人，那都是幸福的人。」

蔡英文表示，台北國際書展每年她很期待的活動。隨台灣邊境解封，今年的書展邀請多達32國，超過200位國際出版人、作家、版權人來共襄盛舉。今年書展主題是閱讀的多重宇宙，這很符合閱讀帶給我們的體驗，「透過閱讀我們可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待也很享受。。藉由書展這個平台，不僅聚集各領域的知識宇宙，也成為台灣和各國文化交流的重要基地。

波蘭是今年書展主題國。蔡英文指出，台灣和波蘭共享自由民主的價值，這幾年來也持續深化交流。她相信透過書展，「我們將能夠更深入的認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。」波蘭有波蘭壯闊的歷史，孕育出非常多優秀的作家，像是前幾年「跳舞的熊」這本書在台灣出版，廣受好評和推薦，

為了推廣全民閱讀，這幾年文化部努力推廣出版振興方案、扶植原創出版、獨立書店。蔡英文表示，她要謝謝文化部，以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓台灣的出版業和國際友人交流觀摩，也讓台灣多元豐富的出版品被國際看見。