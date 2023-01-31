高雄水情拉警報 高屏溪水量探底至每秒9.5立方公尺

南部水情愈來愈緊張，大高雄用水主要來源高屏溪川流量已經降至每秒10立方公尺以下，今天上午探底至9.5。相較2 年前的百年大旱水平，這次水情更加嚴峻，高雄輸往台南的原水降至每日10公噸，老天爺再不下雨，高雄水情燈號面臨轉換。

台南水情燈號轉黃燈（減壓供水）、嘉義綠燈（水情提醒），高雄目前仍維持藍色正常供水，南區水資源局本月在台南、高雄兩地實施四次人工增雨作業。根據水情資訊，本月中台南與高雄共用的南化水庫庫容量72.08％，今天（1月31日）已經降至64％；高屏溪川流量也不斷探底，今天只剩每秒9.5立方公尺。

南水局指出，2021年百年大旱，高屏溪1月底川流量還有12cms（立方公尺／秒），這次已經降至10以下，不過高屏溪伏流井、抗旱井等來源的供水量仍屬正常，每日輸水台南20萬噸降至10萬噸，水利署近期召開水情會議，緊盯南部地區供水情況，呼籲民眾要節約用水。

大高雄每日工業與生活用水約需150萬噸，主要取自高屏溪川流水及伏流水。南水局統計，高屏溪74.2萬噸、伏流水44.7萬噸、鳳山水庫15.4萬噸、阿公店水庫2萬噸、地下水及其他水量7.9萬噸，合計供水144.2萬。

2021年百年大旱，高雄水情燈號轉為黃燈（減壓供水），汛期來臨前高屏溪川流量降至每秒4.2立方公尺。