林口長庚與輝瑞大藥廠締結醫藥研究聯盟 推3階段計畫

林口長庚醫院表示昨天已與輝瑞大藥廠署合作備忘錄，未來將通力合作，持續創新產出更多臨床證據，進而提供患者更佳的治療品質，協助解決更多的臨床問題，為病友帶來希望。

院長陳建宗說，林口長庚歷年積極推動各項臨床試驗案，非常期待能以實務臨床經驗與業界共同結盟做為未來發展依據，以林口長庚疾病治療研究結合輝瑞大藥廠藥物療效分析，找出實際減緩或治癒病症的解方，更貼近患者臨床需求。

林口長庚指出，輝瑞大藥廠在台深耕60年，持續引進與國際同步的新藥之外，更致力於臨床研究，近年來更專注於「真實世界證據（Real World Evidence）」的發展，期望透過持續研發創新，帶給病人新希望。台灣輝瑞總裁葉素秋表示，非常榮幸與林口長庚醫院合作，雙方締結醫藥研究聯盟，將開啟產學界團隊更多元的交流機會，藉此提升台灣醫療的研究量能，也期望能有效結合醫學界專業資源與本土數據，持續發展真實世界證據的相關研究，進而為傳統三期臨床試驗中無法解決問題之處找到解方。

雙方這項合作設定3階段計畫目標，第1階段將密集促成醫學教育學術討論會，第2階段擬發展醫學研究計畫，以奠定臨床照護與治療指引，促進產學合作；第3階段希望藉此合作持續推動台灣臨床試驗國際化，爭取更多醫療資源與國際接軌。