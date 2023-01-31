快訊

蘇預告「大仁哥苦日子來了」 除了高端陳建仁還有舊債要還

巴基斯坦清真寺爆炸：至少83死的炸彈恐攻發生什麼事？

影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口長庚與輝瑞大藥廠締結醫藥研究聯盟 推3階段計畫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚醫院陳建宗院長（左）、台灣輝瑞大藥廠葉素秋總裁（右）代表簽署和合作備忘錄。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院陳建宗院長（左）、台灣輝瑞大藥廠葉素秋總裁（右）代表簽署和合作備忘錄。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院表示昨天已與輝瑞大藥廠署合作備忘錄，未來將通力合作，持續創新產出更多臨床證據，進而提供患者更佳的治療品質，協助解決更多的臨床問題，為病友帶來希望。

院長陳建宗說，林口長庚歷年積極推動各項臨床試驗案，非常期待能以實務臨床經驗與業界共同結盟做為未來發展依據，以林口長庚疾病治療研究結合輝瑞大藥廠藥物療效分析，找出實際減緩或治癒病症的解方，更貼近患者臨床需求。

林口長庚指出，輝瑞大藥廠在台深耕60年，持續引進與國際同步的新藥之外，更致力於臨床研究，近年來更專注於「真實世界證據（Real World Evidence）」的發展，期望透過持續研發創新，帶給病人新希望。台灣輝瑞總裁葉素秋表示，非常榮幸與林口長庚醫院合作，雙方締結醫藥研究聯盟，將開啟產學界團隊更多元的交流機會，藉此提升台灣醫療的研究量能，也期望能有效結合醫學界專業資源與本土數據，持續發展真實世界證據的相關研究，進而為傳統三期臨床試驗中無法解決問題之處找到解方。

雙方這項合作設定3階段計畫目標，第1階段將密集促成醫學教育學術討論會，第2階段擬發展醫學研究計畫，以奠定臨床照護與治療指引，促進產學合作；第3階段希望藉此合作持續推動台灣臨床試驗國際化，爭取更多醫療資源與國際接軌。

林口長庚表示，台灣在地臨床的研究成果有助於建立民眾用藥的正確指引，確保民眾用藥安全，特別是癌症腫瘤、心臟慢性病領域甚至近期影響民眾甚鉅的感染疾病，能都透過本土臨床試驗的研究去發展早期預防，早期治療的臨床方針讓台灣持續成為國際醫療的重要推手。

林口長庚醫與輝瑞大藥廠簽署合作備忘錄，盼提供患者更佳的治療品質。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫與輝瑞大藥廠簽署合作備忘錄，盼提供患者更佳的治療品質。圖／林口長庚醫院提供

林口 長庚 輝瑞

延伸閱讀

大陸2款國產新冠口服藥「先諾欣、民得維」 獲准上市

院長講堂／「顱顏重建專家」陳建宗助林志穎臉部重建 想挑戰變臉手術

比香蕉更猛！一天吃2顆這水果「每周多排便1.5次」 沒副作用6種人必吃

大陸研究：「化濕敗毒」顆粒與輝瑞口服藥療效相當

相關新聞

洗刷行人地獄惡名！交部預告修法 未禮讓行人罰3600元

台灣交安事故多，曾遭外媒評為「行人地獄」，日前又有日本YouTube分享台灣貨車左轉時，險些撞上正在過斑馬線的婦人，婦人...

阿伯退貨150元生魚片 嗆市場老闆：TORO可吃到翻過去

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一位在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

寒流來襲！發熱衣3種「NG穿法」恐愈穿愈冷 醫揭保暖原理

寒流持續來襲，不少民眾會穿發熱衣來禦寒，不過外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種錯誤穿著方式，若是穿錯很可能「愈穿愈冷」

悲劇了！為趕火車遺失台南排隊名產 網群共鳴：這會氣哭欸

出門旅遊買伴手禮也是重點項目之一，尤其是排隊名產更是不可或缺的一項紀念品。日前有一名網友發文分享，說見到有人為趕火車而遺失辛苦排隊的台南名產，引發網友熱議。

「龍骨」開刀到這個捷運站 全台三家脊椎醫院為何都在高雄？

現代人因為長期久坐、使用3C產品，導致罹患脊椎問題年輕化，脊椎醫院因應而生。有趣的是，台灣三家脊椎醫院都在高雄，而且都在美麗島捷運站附近，為什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。