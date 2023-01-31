55歲男肺癌免疫療法卻皮膚奇癢無比 靠中醫調養緩解

台南一名55歲男子平常健康狀況良好，但兩年前一次健康檢查卻發現肺癌，而且已經轉移，屬第3期，經過最新式的免疫療法等治療，狀況穩定，但卻有皮膚搔癢、紅疹等副作用，經向台南市立醫院中醫部求助，經過三個月的調養，目前已經逐漸恢復。

這名患者兩年前的健檢當中，發現肺部影像異常，進一步診斷為肺腺癌，台南市立醫院中醫部醫師楊茲甯表示，肺癌高居癌症死因之首超過10年，而肺腺癌是其中常見的類型。免疫治療是近年來新興的治療手段，其原理為使用藥物來活化免疫系統以辨識腫瘤細胞，雖然副作用已遠小於傳統的化療，但仍可能造成各系統的發炎反應，出現如皮膚紅疹、腹瀉、疲累等副作用。

楊茲甯表示，中醫運用滋陰清熱、潤燥止癢的治療方式，可以有效緩解免疫治療後所帶來的皮膚問題。常選用的藥物例如養血潤燥何首烏、當歸，清熱止癢的白癬皮、地膚子等。此外還可以自行按摩大腿內側髕骨上三寸的經外奇穴「百蟲窠」，也可舒緩皮膚的搔癢。

《黃帝內經》指出，肺在志為憂（悲）；即憂傷的負面情緒，會阻滯氣機、耗損肺氣，影響肺部機能的正常運行。楊茲甯提醒，保持心情的平穩、和緩，適度的紓解負面的情緒，是養肺的關鍵。

此外，肺為嬌嫩的臟腑，喜歡滋潤而厭惡乾燥，秋冬時氣候乾燥寒冷，想要保養肺部不妨多吃點滋陰潤肺的食材，尤其像是白木耳、百合、蓮藕、菱角等食物皆是不錯的選擇。

生活習慣上，規律的運動，維持體內氣機的通暢，定期接觸大自然，呼吸新鮮空氣，遠離空汙、油煙，戒菸也拒吸二手煙，都是守護肺部的健康的基本方式。

55歲蘇先生為肺腺癌第三期患者，坦然面對病情並積極治療，接受化療、放療以及免疫療法，病情獲得控制。但卻也出現若干副作用，最令蘇先生感到不適的為皮膚乾癢、冒紅疹，出現粗糙甚至刺痛的感覺。於是求診台南市立醫院中醫部楊茲甯醫師，希望可以改善皮膚問題，歷經三個月中藥的調理，皮膚乾癢、刺痛的感覺已改善許多、紅疹也逐漸消退。

蘇先生平時自覺身體狀況良好，卻在兩年多前一次的全身健檢後發現肺部有異常影像，進一步檢查後確診為肺腺癌，且已經是第三期。楊茲甯醫師指出， 肺癌高居癌症死因之首超過十年，而肺腺癌是其中常見的類型。免疫治療是近年來新興的治療手段，其原理為使用藥物來活化免疫系統以辨識腫瘤細胞，雖然副作用已遠小於傳統的化療，但仍可能造成各系統的發炎反應，出現如皮膚紅疹、腹瀉、疲累等副作用。

楊茲甯醫師表示，中醫運用滋陰清熱、潤燥止癢的治療方式，可以有效緩解免疫治療後所帶來的皮膚問題。常選用的藥物例如養血潤燥何首烏、當歸，清熱止癢的白癬皮、地膚子…等。此外還可以自行按摩大腿內側髕骨上三寸的經外奇穴「百蟲窠」，也可舒緩皮膚的搔癢。

《黃帝內經》指出：肺在志為憂（悲）；即憂傷的負面情緒，會阻滯氣機、耗損肺氣，影響肺部機能的正常運行。楊茲甯醫師提醒，保持心情的平穩、和緩，適度的紓解負面的情緒，是養肺的關鍵。

此外，肺為嬌嫩的臟腑，喜歡滋潤而厭惡乾燥，秋冬時氣候乾燥寒冷，想要保養肺部不妨多吃點滋陰潤肺的食材，尤其像是白木耳、百合、蓮藕、菱角等食物皆是不錯的選擇。