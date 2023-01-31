寒流來襲！發熱衣3種「NG穿法」恐愈穿愈冷 醫揭保暖原理

寒流持續來襲，不少民眾會穿發熱衣來禦寒，不過外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種錯誤穿著方式，若是穿錯很可能「愈穿愈冷」。

江坤俊在節目《健康2.0》中解釋發熱衣不是暖爐、暖暖包，本身並不會發熱，為何可以保暖的原理是「吸濕保熱」，發熱衣有「聚丙烯酸酯」的成分，可吸收人體蒸發出去的水蒸氣換成熱量來保存體溫，將體溫再利用，「所以發熱衣的原理叫做保溫」，他也提到發熱衣的3個NG穿法：

1.沒有穿在衣服最內層

有些人會將發熱衣穿在衣服第二層、第三層，如果不穿在最裡面、接觸身體，就無法吸收到水蒸氣，也就無法保溫，因此發熱衣應穿在最內層。

2.款式太過寬鬆

有些人挑選發熱衣時，會避開緊身的款式，避免活動起來不舒服，但如果太過寬鬆，水蒸氣會從衣物的縫隙跑掉，沒辦法被好好吸收、利用，反而無法達到保溫效果，應挑選合身的款式。

3.大量流汗時馬上穿發熱衣

許多人運動後害怕著涼，在全身都是汗水的狀況下穿上發熱衣，但如果發熱衣一下就被弄濕、水分又無法立即排出，就會導致「愈穿愈冷」，儘管發熱衣需要水，也無法一次吸收這麼多水，還是要先把汗擦乾再穿，才能避免這種情況。

除此之外，江坤俊也提醒並不是每個人都適合穿發熱衣，像是有痘痘肌、異位性皮膚炎等肌膚較敏感的人，就要小心可能因穿發熱衣流汗而過敏，這時可改穿洋蔥式穿搭。