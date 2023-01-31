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台南鹽水蜂炮元宵登場 疫情緩今年炮城預估破百座

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
鹽水蜂炮將登場，台南市長黃偉哲（中）等人邀遊客來體驗犁蜂炮。記者謝進盛／攝影
鹽水蜂炮將登場，台南市長黃偉哲（中）等人邀遊客來體驗犁蜂炮。記者謝進盛／攝影

春節連假結束，台南鹽水蜂炮元宵將登場，台南市政府今上午在鹽水武廟辦理宣傳記者會，今年預估炮城可逾百座，規模更勝往年，不過蜂炮價格飆漲，讓業主傷神不已。

台南鹽水蜂炮2月4日神轎遶境，5日元宵節晚上9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城。

台南市長黃偉哲今上午出席宣傳記者會，並與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進等人共同走平安橋祈福，立委賴惠員、鹽水區長陳文琪及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，春節連假雖已結束，但是台南鹽水元宵節蜂炮體驗才要開始。還有月津港燈節及月之美術館。鹽水還有美食及古蹟，加上岸內糖廠及大新營區觀光景點，值得一訪再訪。

市府今記者會安排消防局人員示範標準安全穿著及配備，並展示由消防局製發的「炮城檢查合格標誌」供大眾辨識。鹽水分隊長唐昱峯呼籲民眾除要穿戴安全帽，切勿穿著羽絨衣，建議穿厚棉質外套，才能安心體驗犁蜂炮樂趣。

據知，目前向鹽水消防隊登記的炮城已46座，估計至登記截止日可逾百座，較往年略增，目前最大炮城為「廣福軒」，約有42尺長，共有16層，逾20萬支蜂炮，市價逾20萬元。

業者張哲嘉說，今年炮城價格飆漲，以大宗規格每箱原本行情約2500元，今年已飆漲至3500至4000元之間，讓不少人大喊吃不消。

鹽水武廟說，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，並結合科技，透過新光保全設定的GPS定位，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎的即時位置，今年搭配農曆生肖年以「大展鴻兔」為活動主題，打造精美花燈炮城，除此之外，也邀請樂耘舞集、磐果舞團、鹽水國小表演「大台南囝仔仙拚仙」等表演活動，亦推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅。

鹽水蜂炮將登場，民眾忙綁蜂炮，圖中「廣福軒」炮城達42尺，預估有20萬支，是迄今最大炮城。記者謝進盛／攝影
鹽水蜂炮將登場，民眾忙綁蜂炮，圖中「廣福軒」炮城達42尺，預估有20萬支，是迄今最大炮城。記者謝進盛／攝影
鹽水蜂炮將登場，鹽水消防分隊示範正確犁蜂炮安全裝備。記者謝進盛／攝影
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鹽水消防分隊長唐昱峯說，檢驗合格炮城會張貼合格標示。記者謝進盛／攝影
鹽水消防分隊長唐昱峯說，檢驗合格炮城會張貼合格標示。記者謝進盛／攝影
鹽水消防分隊長唐昱峯說，檢驗合格炮城會張貼合格標示。記者謝進盛／攝影
鹽水消防分隊長唐昱峯說，檢驗合格炮城會張貼合格標示。記者謝進盛／攝影

元宵節 鹽水蜂炮

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