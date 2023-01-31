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陸輸台食品多項違規 越南芋頭農藥超標半年內達四批

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「冷藏未削皮保鮮荸薺(FRESH WATER CHESTNUT)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「冷藏未削皮保鮮荸薺(FRESH WATER CHESTNUT)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗不合格名單，從中國大陸出口的食品、食器類在13品項中，佔了5項，火鍋料理中常見的荸薺，遭檢出殘留農藥克美素違規，全數3,600公斤退運銷毀。同時還有越南冷凍芋頭、豌豆莢都因為農藥殘留不合規定，在邊境遭到攔截。

由「協農貿易行」進口的越南「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」，檢出殘留農藥克美素0.56 ppm。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，雖台灣有准用該農藥，但在芋頭品項上是不得使用的，因此全數27,000公斤全數退運銷毀。

同時，陳慶裕也說，越南冷凍芋頭先前在12月20日時被檢出半年內第三批不合格時，便已啟動討論，遂在12月26日決定，針對越南芋頭採取全面20%至50%的加強抽批查驗措施；加上本次，越南芋頭半年來已來到第四批違規。

同樣從越南出口來台的還有「鮮豌豆莢(FRESH PEA POD)」，由「瑋鏻有限公司」進口，檢出殘留農藥大滅松0.01 ppm。陳慶裕說明，大滅松為台灣准許使永的殺蟲劑，也允許殘留在作物當中，但豌豆類作物中不得檢出，因此5,440公斤的豌豆全數退運銷毀。

本次越南豌豆莢也是在20%至50%的加強抽批查驗中被檢出，陳慶裕說明，先前因為在後市場的抽查物中，發現越南的豌豆莢有違規情況，因此反應到邊境查驗上，所有進口商都要達成連續5批的合格進口紀錄後，才可調降為2%至10%的一般抽批查驗；本次「瑋鏻有限公司」未達連續5批合格，同時也因本次違規，後續整體合格進口總量，須達不合格的三倍量，才可調降。

中國大陸出口的不合格食品中，由「長麟商行」進口的中國「冷藏未削皮保鮮荸薺(FRESH WATER CHESTNUT)」，在邊境被檢出殘留農藥克美素1.51 ppm。陳慶裕表示，克美素是台灣准許使用的生長調節劑，但作物類別中不包含荸薺，因此全數3,600公斤皆被退運銷毀。

自陸輸台的食品器皿中，本次又被檢出4品項，為116公斤的「折疊菜板盆(折疊菜板盆)」溶出試驗結果，蒸發殘渣值為418 ppm，超出30 ppm標準；3,854公斤的「SAGAFORM沙拉調理盆五件組(SP220410 PLASTIC BOWLS SET)」溶出試驗結果，蒸發殘渣值為112 ppm，超出規定的30 ppm。

由「台灣札幌藥粧有限公司」進口的中國大陸「雙面可用砧板(雙面可用砧板)」，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為165 ppm，同樣超出標準的30 ppm以下，總重26公斤；最後則是中國出口的「紡織蒸籠紗布巾(紡織蒸籠紗布巾)」14.4公斤，被檢出螢光增白劑，依台灣時安法規，直接接觸食品的食器，不得檢出螢光增白劑，因此以上全數皆退運銷毀。

越南出口「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「紡織蒸籠紗布巾(紡織蒸籠紗布巾)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「紡織蒸籠紗布巾(紡織蒸籠紗布巾)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「折疊菜板盆(折疊菜板盆)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「折疊菜板盆(折疊菜板盆)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「鮮豌豆莢(FRESH PEA POD)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「鮮豌豆莢(FRESH PEA POD)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「雙面可用砧板(雙面可用砧板)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「雙面可用砧板(雙面可用砧板)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「SAGAFORM沙拉調理盆五件組(SP220410 PLASTIC BOWLS SET)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「SAGAFORM沙拉調理盆五件組(SP220410 PLASTIC BOWLS SET)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

越南 食藥署

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