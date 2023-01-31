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整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
桃園機場。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

中國大陸

1/8日開放邊境，針對新冠疫情實施「乙類乙管」，即取消入境集中隔離、全面開放邊境口岸，對入境旅客不再進行篩檢與隔離，將原本「防感染」的重心轉向醫療救治和防止症。

美國

拜登宣布將於5/11結束新冠疫情的「國家緊急狀態」，一旦確認新冠肺炎不再大流行且具有公共衛生威脅，華府相關援助、補助、疫苗研發補貼、相關防疫管制政策等將可能停止。

日本

5/8起，新冠肺炎降級為「第5類」，與季節性流感等常見傳染病相同。

據《NHK》報導，新冠降級後預期改變如下，厚生勞動省將展開研議，後續提出修正措施與實施日期：

  • 日本政府無法採取限制行動措施，如宣布進入緊急狀態、建議和命令住院治療、要求感染者／密切接觸者不要外出。

  • 放寬口罩規定，未來室內是否戴口罩可能改由個人判斷。

  • 未來可能讓非居民無須PCR檢測或隔離即可入境

  • 治療院所不再限定感染症指定醫療機關、發燒門診等部分院所。治療費用也可能從公費轉為自費。

  • 原因《預防接種法》而採免費疫苗接種，未來可能不再提供。

南韓

1/30取消室內戴口罩令，但醫療院所及大眾運輸仍需配戴。

據《韓聯社》報導，若疫情預警級別能從「嚴重」降級，並下調新冠法定傳染病等級為「丁類」，5月起有望完全解除口罩令。

新冠肺炎 開放邊境 日本 南韓

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