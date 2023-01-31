整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

新冠疫情至今已3年，各國逐步由最初的封鎖轉向解封、開放，也有國家準備將新冠肺炎「降級」，這些改變不只影響國家防疫標準，國民出國旅遊也需注意入境規範是否調整。《聯合新聞網》茲就中、美、日、韓防疫規定調整整理如下。

2023-01-31 11:40