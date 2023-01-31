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劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。圖／榮新診所提供
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。圖／榮新診所提供

59歲的吳先生上個月突然劇烈胸痛，送醫診斷為急性心肌梗塞，透過置放冠狀動脈支架手術後，才順利逃過死劫。吳先生近10年定期接受員工健檢，血壓、血糖、血脂「都比標準高一點」，因還沒到吃藥治療程度而讓他鬆懈，歷經心肌梗塞後，才體認到積極管理三高的重要性。

民眾健康意識抬頭，認知定期健檢重要性，許多人對「紅字」習以為常，除非部分數值異常才會警覺。榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。

康宏銘指出，血脂、血壓、血糖數值異常，被統稱為代謝症候群，研究顯示，罹患代謝症候群會增加心血管疾病的風險。而發生原因與生活習慣、飲食有密切的關聯。

健保署去年開辦代謝症候群防治計畫，依據各項健檢數據、生活型態調查，透過慢性疾病風險評估平台，估算未來10年內併發冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病及心血管不良事件的風險指數，再由衛教團隊提供適當的生活型態建議，不再只是疾病治療，而是往前從健康管理做起。

康宏銘表示，除了利用一般健檢提供的風險因子，來預測將來心腦血管疾病的發生率，另外也有許多檢查項目，包括動脈硬化指數(脈波傳導速度)、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層檢查、腦血管磁振造影等，可直接了解血管健康狀態，更積極預防心血管、慢性疾病。

康宏銘提醒，民眾健檢發現三高指數異常，但尚未達須服用藥物程度時，透過飲食、運動、避免菸酒、體重控制等，並配合個管計畫積極控制，維持甚至降低數值，減少用藥的可能。且隨著飲食、生活習慣轉變，罹患代謝症候群也有年輕化趨勢，提醒年輕族也要預防慢性病發生。

健檢 生活習慣 心肌梗塞

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