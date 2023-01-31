悲劇了！為趕火車遺失台南排隊名產 網群共鳴：這會氣哭欸
出門旅遊買伴手禮也是重點項目之一，尤其是排隊名產更是不可或缺的一項紀念品。日前有一名部落客發文分享，說見到有人為趕火車而遺失辛苦排隊的台南名產，引發網友熱議。
有一名部落客在他的粉絲專頁「阿青的玩樂日記」上分享一則見聞，部落客阿青表示日前在台南火車站看到有人衝上火車，然後留下了過年要辛苦排隊的台南名東傳統現烤蛋糕，居然還是最好吃的南瓜乳酪口味，阿青替失主感到可惜，因為這家名東的南瓜乳酪蛋糕真的很好吃。
這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「悲劇了！這會氣哭欸」、「南瓜乳酪真的會哭死」、「南瓜還是最軟Q好吃，乾濕度剛好」、「真的好吃耶」、「可惜了！身為臺南人也覺得南瓜口味超級好吃」、「名東耶！好懷念哦」、「南瓜口味根本是神」。
也有不少網友表示「沒關係的啦！這樣下次還有機會來台南」、「可以幫忙廣播吧」、「是誰的？要是在車站招領處，我可以去幫忙取回寄給你」、「殘念，可惜不能幫他消滅」、「要不幫他解決了吧」、「你可以幫忙帶回家吃掉」、「為了不浪費食物，就默默帶回家吃了吧」。
「很多人留言是不是空的？」、「蛋糕可能會壞掉？」，阿青表示，也有好奇靠近去查看，是真的有完整的南瓜乳酪蛋糕啦！
另外，也有不少網友覺得可惜，紛紛表示「天啊！心裡應該很難過吧，是名東蛋糕啊！」、「是我一定中途跳車取回」、「應該要排好久好久」、「而且還是剛做好的」、「想到會飲恨吧」、「可以想像，當火車關上門緩慢啟動，那人默默的喊了，啊！淦」、「他可能在車廂上，望著椅子上忘記拿的蛋糕飲恨」。
最後，也有網友分享自身類似經驗，提出解決辦法說道「還好啦，應該是拿得回來，只是怕過期」、「送去車站，失主要是有請到站的車站幫忙協尋，下一趟車就會到了」、「曾經把台東地瓜酥留在火車上」、「也是外套掉了，捨不得，想説試試看，才知道有這個方法」、「連假會加開車次，頂多等個30分至1小時就會到了」。
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