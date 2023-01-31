快訊

謝忻日本泡湯驚見台灣旅客「兩誇張行徑」速逃離：不想畫上等號

日本長野縣雪崩遭活埋 美國籍死者證實為「前滑雪世界冠軍」

最後一天到台大醫院上班 柯文哲感性曝「每一天都很懷念」

家庭主婦手舉不起鍋鏟難眠 鈣化性肌腱炎疼起來如產痛

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市民生醫院復健科醫師陳宣宇表示，鈣化性肌腱炎好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。圖／民生醫院提供
高雄市民生醫院復健科醫師陳宣宇表示，鈣化性肌腱炎好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。圖／民生醫院提供

高雄46歲洪姓家庭主婦右肩痠軟無力，炒菜沒辦法舉起手，連晚上都痛到無法入眠，疼痛一周後到醫院求診。醫師經X光診斷為鈣化性肌腱炎，施予超音波導引鈣化灌洗抽吸術，將肌腱中的鈣化物質抽洗出來，病患當下感覺疼痛緩解。

高雄市民生醫院復健科醫師陳宣宇表示，洪女士無外傷史，平常除了做家事之外，興趣是園藝跟遛狗。病患X光顯示肩峰下有一鈣化結晶病灶，門診當下立即施予超音波導引鈣化灌洗抽吸術，將肌腱中的鈣化物質抽洗出來，病患當下疼痛立即得到緩解，終於能面帶笑容離開診間。後續追蹤治療的過程，再針對肌腱給予自體血小板增生療法及運動治療跟建議，現在病患又能像往常一樣從事喜歡的園藝跟下廚了。

陳宣宇說，急性鈣化性肌腱炎發作時，疼痛程度可直逼產痛。這時最快速且有效的治療方法就是超音波導引抽吸術。抽吸術後，可針對受傷的肌腱進行自體血小板或高濃度葡萄糖增生療法，再佐以運動指導，針對較無力的肌群進行訓練，如此全方位的治療，便可徹底揮別疼痛。

陳宣宇表示，鈣化性肌腱炎是一個痛起來要人命的疾病，好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，如洗刷鍋子、炒菜、作家事等，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。

高雄市立民生醫院院長顏家祺提醒民眾，一旦身體有感覺到不舒服的情形，還是要及早至醫院接受專科醫師的詳細檢查，以免貽誤最佳治療時機。

圖左紅色圈圈處可看到鈣化沉積物，經過抽吸術後可看到鈣化物消失（圖右）。圖／民生醫院提供
圖左紅色圈圈處可看到鈣化沉積物，經過抽吸術後可看到鈣化物消失（圖右）。圖／民生醫院提供

肌腱 醫師

延伸閱讀

獅子會捐贈手持線性超音波 Wi-Fi連線隨時隨地做檢查

動不動就胸悶、覺得喘？ 小心是死亡率50%的主動脈瓣膜狹窄

退休搬運工人起床手指伸不直 竟是「扳機指」找上門

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

相關新聞

影／東勢林場遊樂區櫻花與李花盛開中 泰安櫻花要再等等

農曆春節後，各地櫻花將陸續盛開，東勢林場遊樂區櫻花與李花正盛開中，白花紅花相間美景，吸引遊客拍照；后里泰安派出所旁的櫻花...

18縣市低溫特報！新竹僅4度 周末鋒面到中部以北有雨

今晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象局針對全台18縣市低溫特報，其中新北、桃園、新竹、苗栗、雲林、台南及金門有6度以...

鷹架變書架…台北國際書展今開幕 淨零碳排成焦點

「疫情過後，讓我們透過閱讀重新動土開工！」站在公民書區打造的「工地」之中，台北國際書展宣告今天於台北世貿中心一館「開工」...

華國美感vs.仿日美學 北高花燈戰南北

台灣燈會2月5日登場，北高卻分別有花燈被網友批「華國美學重現」、「塔綠班美學」。台北市長蔣萬安表示，尊重作者的設計及原創...

84.1公尺！台灣最高巨樹再創紀錄

農委會林試所與成大研究人員組成「找樹的人」團隊，利用「空載光達」技術找出全台樹高逾六十五公尺的巨木，再鎖定可能的最高樹進...

家庭主婦手舉不起鍋鏟難眠 鈣化性肌腱炎疼起來如產痛

高雄46歲洪姓家庭主婦右肩痠軟無力，炒菜沒辦法舉起手，連晚上都痛到無法入眠，疼痛一周後到醫院求診。醫師經X光診斷為鈣化性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。